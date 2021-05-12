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Bayram namazı öncesinde camiler dezenfekte edildi

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, bayram namazı öncesinde ilçedeki tüm camileri dezenfekte etti. Bayram namazı için gelecek olan vatandaşların daha hijyenik bir ortamda namaz kılabilmeleri için camiler dezenfekte edildi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:28
Bayram namazı öncesinde camiler dezenfekte edildi
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Şehitkamil Belediyesi, Bayram namazına saatler kala ilçedeki tüm camileri dezenfekte etme işlemine başladı. İlçedeki tüm camilerde detaylı temizlik ve hijyen çalışmaları yapıldı. Büyük özenle çalışan temizlik ekipleri önce caminin içindeki halılara anti bakteriyel toz serpti ve daha sonra elektrikli süpürge ile halıları temizledi. Ardından cami kapılarını, mihrabı, minberi, ahizeleri, kitaplıkları, vestiyerleri, ayakkabılıkları, pencereleri ve camları temizledi. Bunun yanı sıra şadırvanı ve tuvaletleri temizledirler. Ayrıca cami avlularında çevre temizliği de yaptılar. Temizlik bittikten sonra camilerin içine gül esansı sıkıldı. Dolayısıyla bu çalışmadan sonra cemaate daha hijyenik bir ortam sunuldu.

Bu çalışmalara ilişkin olarak Ayşe-Fatma Alaparmak Camisinin imamı Mustafa Demir şu ifadelerle teşekkürlerini sundu:

"Geçen sene özellikle Ramazan'da camilerin pandemiden dolayı kapalı olduğu bir dönem yaşadık. Hamdolsun bu sene camilerimiz açık, ibadetlerimiz yerine getiriliyor. Müslümanların kutsal bayramı olan ilk bayram, Ramazan Bayramı geliyor. Tabi her zaman olduğu gibi Şehitkamil Belediyemiz, yine bayram öncesi yoğun bir şekilde elhamdülillah camilerimizin temizliğini sürdürüyor. Özellikle dezenfektan, temizlik anlamında üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Başkanıma ve ekibine, ben özellikle teşekkür ediyorum. Bizim cami adına her zaman bu hizmetlerini görüyoruz ve devam ediyorlar, inşallah devam edeceklerdir. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim, hayırlara vesile etsin."


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:28
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Anahtar Kelimeler:
CamiDezenfekteŞehitkamil
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