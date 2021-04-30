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Bayram namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama

Ramazan Bayramını da içine alacak şekilde tam kapanma süreci devam ederken, milyonlarca vatandaş bayram namazı kılınacak mı? sorusunu merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi.

30 Nisan 2021 Cuma 17:11
Bayram namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
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Yaşanan pandemi süreci sebebiyle kısmı kapanma döneminden, tam kapanma dönemine geçildi.

Tam kapanma süreci Ramazan Bayramını da içine alacak şekilde 29 Nisan - 19 Mayısıs tarihleri arasında uygulamada olacak ve bu süreçte şehirlere arası seyahat yasakları, sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamada olacak.

Bayram namazı kılınacak mı?

Öte yandan milyonlarca vatandaş yaklaşan ramazan bayramında, bayram namazı kılınacak mı? sorularını araştırmaya başladı ve Konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi.

Kanal 7'de yayımlanan programa katılan Erbaş, Bayram namazının , Cuma namazı gibi 2 rekat kısa bir namaz olduğunu ifade etti. Erbaş, Diyanetin  bayram namazını kılınacak şekilde hazırlıklarını yaptıklarını, Cuma namazları nasıl kılınıyor ise Bayram namazlarınında kılınabileceğini sözlerine ekledi.

Vatandaşların camiye gelip bir hutbe, iki rekat bayram namazından sonra camiden ayrılma imkanlarının olduğunu söyleyen Erbaş, fevkalade bir durum olmaz ise bayram namazının sıkıntı olmayacağını düşündüğünü söyledi.

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 17:11
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