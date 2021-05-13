Bayram akşamında iki aile arasında laf atma kavgası, taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Çok sayıda kişinin yaralandığı kavga olayı, bayram akşamında İstanbul Esenyurtta yaşandı.

Gelen bilgilere göre, İlçedeki mahallede yaşayan iki aile bireyleri arasında akşam saatlerinde karşılıklı olar 'laf atma' tartışması yaşandı. İlk olarak küçük çocuklar arasında yaşanan gerginlik, daha sonra ile bireyleri arasına sıçradı ve olaylar bir anda arbedeye dönüştü.

Cadde ortasında birbirine giren iki aile bireyleri taşların ve sopaların kullanıldığı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle birlikte kavga mahaline çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi.

Kavga yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler, olaylara müdahale etti ve bir çok kişiyi göz altına aldı. Yaralanan kişilere ise sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.