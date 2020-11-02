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Bayraklı nerededir? Bayraklı haritada İzmir'in neresinde?

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde ki depremin en yakın olduğu ve yıkılan binalar sonrasında merak edilmeye başlanan ilçesi Bayraklı oldu. Pek çok kişi Bayraklı nerededir? Bayraklı haritada İzmir'in neresinde kalır? sorularını araştırmaktadır.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:09
Bayraklı nerededir? Bayraklı haritada İzmir'in neresinde?
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İzmir’de yaşanan deprem sonrasında en merak edilen konulardan bir tanesi İzmir’in Bayraklı ilçesinin nerede olduğudur. Aynı zamanda Bayraklı’da yıkılan Rıza Bey ve Emrah apartmanının nerede oldukları da araştırılmaktadır.

Bayraklı ilçesi Karşıyaka ve Bonova ilçelerinin tam ortasında bulunan kuzey ve kuzeybatısında Karşıyaka, doğu ve güney bölgesinde Bonova, güneybatısında Konak, batısında ise Konak bulunmaktadır. 6 Mart 2008 tarihinde ilçe olan Bayraklı’nın resmi olarak ilçe statüsüne geçmesi ise 22 Mart 2008 tarihinde yayınlanan resmi gazete ile olmuştur.

Rıza Bey apartmanı nerede?

İzmir Seferihisar’da 6,6 büyüklüğünde ki depremde yıkılan binalar ve ilçeler merak edilmeye devam ederken en merak edilen apartman 8 katlı Rıza Bey apartmanı olmuştur. 19 saattir arama – kurtarma ekiplerinin çalıştığı ve hayatını kaybedenlerin olduğu bina pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır.

Aslen Kula’lı olan Reha Gidiş, Aynur Gidiş ve Beril Gidiş’in enkazın altında oldukları öğrenildikten sonra başlatılan arama kurtarma çalışmalarında anne Aynur Gidiş ve kızı Beril Gidiş’e ulaşılırken acil kodlu olarak paylaşılan mesajda, ‘Mansuroğlu Mah. 283/13 Sokak Rıza Bey Apartmanı Bayraklı/İzmir’ bölgesinde bulunan Rıza Bey apartmanının ne kadar kalitesiz malzemelerden yapıldığı göz önüne serilmiştir.


Aynı şekilde Emrah Apartmanı da kalitesiz malzeme kullanılması nedeni ile dikkatleri çekmiş ve Bayraklı ilçesinde bulunan bir diğer apartmandır.

İzmir’de ilk insan kalıntılarına rastlandığında Bayraklı ilçesinin İzmir’in M.Ö. 3000 yıllarına dayandığı ve burada yaşayanların Tunç Çağından kalma eserler bıraktığı görülmüştür. Aynı zamanda Yontma Taş devrinden kalma ilkel eşyalarında varlığı bilinse de ilk yerleşim zamanı olarak Tunç Çağı görülmektedir. Geçmiş yıllardan günümüze kadar gelen efsane ve mitlere göre Bayraklı’nın bin yıllar öncesinde bile yerleşim yeri olduğu ancak tanrının vahşeti denen bir deprem sonucunda yaşayanların neredeyse tamamının ölmesi ile göl haline geldiği anlatılmaktadır.

Bayraklı’da bulunan Tekel Şarap Fabrikasına ait 150 dönümlük arazide Tepekule höyüğünün incelemeler sonrasında bundan 5.000 yıl öncesine ait olduğu belirtilmiştir. M.Ö. 1000’de bu höyükün tabanı kaya olduğu için insanlar buralara evlerine yapmıştır. Megaron tipli evler olan bu bölgede evlerin altları kayadan üstleri ise kerpiçtendi. Yaşanan deprem sonrasında sağ kalanlar İzmir’in şuan merkez olarak kabul ettiği bölgelere kaçarken Bayraklı’da İzmir’in bir ilçesi haline geldi. 2009 yerel seçimleri sonrasında Bayraklı, Karşıyaka’dan ayrılacak ilçe haline getirilmiş ve büyük önem kazanmıştır.

Yüzölçümü 30 kilometre olan Bayraklı ilçesi İzmir’in en küçük ilçelerinden bir tanesidir.



Son Güncelleme: 02.11.2020 00:09
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IzmirBayraklıNerede
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