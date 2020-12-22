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Bayburt'ta kan donduran olay! İki çocuğunu öldürüp kendini vurdu

Bayburt Demirözü ilçesine bağlı bir köyde yaşayan 32 yaşındaki Erdoğan Acar kriz geçirip, iki çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vurdu.

22 Aralık 2020 Salı 15:11
Bayburt'ta kan donduran olay! İki çocuğunu öldürüp kendini vurdu
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3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kan donduran olay Bayburt Demirözü ilçesine bağlı bir köyde meydana geldi.

İlçeya bağlı Yakupabdal köyünde hayatını sürdüren Acar ailesinden 32 yaşındaki baba Erdoğan Acar henüz belinemeyen bir sebeple kriz geçirip, o esnada evde bulunan 8 yaşındaki kızı Hatice ve 7 yaşındaki oğlu Mücahit Acar'ı silahla vurdu. 

Eşinden bir süre önce geçimsizlik sebebiyle ayrıldığı öğrenilen Acar daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Peş peşe patlayan silah sesini duyan mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte eve çok sayıda jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE 2 ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENLERİNİ BULDULAR

Olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde kan donduran manzara ile karşılaştı, ekipler yaptıkları incelemede baba Erdoğan Acar ve çocuklarının hayatlarını kaybettiğini tespit etti.

Cesetler, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

​​​​​​​Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 22.12.2020 15:11
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Anahtar Kelimeler:
BayburtCinayet
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