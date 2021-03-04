Bayburt ili hangi risk grubunda yer alıyor? Bayburt ili renk kodu ne?

Yeni kontrollü normalleşme dönemine girerken Sağlık Bakanlığı 81 ilin risk tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı verilere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli bölgeler olarak dört gruba ayrıldı. Bayburt ilinde sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmediğini öğrenen vatandaşlar araştırmalara koyuldu.



Bayburt ili orta riskli grupta yer alıyor!

Orta riskli grupta yer alan sarı renkteki ilde kısıtlamalar normalleşme dönemine girerek kalktı. Kafe ve restoranların açılacağı grupta yer alan Bayburt’ta hafta sonu yasakları kalktı. 31,51 oranla yer alan il orta riskli grupta yer alıyor. 15 günlük sıkı takibin ardından illerin risk tablosu değişecek.