Batman'da soba faciası Atay çiftini hayattan aldı!

Batman merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesinde ısınmak için yakılan kömür sobası bir ailenin felaketine neden oldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen seyyar satıcı Bereket Atay (40) ve eşi Hatice Atay (36) hayatını kaybederken komşular tarafından evin içinden çıkarılan 3 çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda evden dumanlar çıktığını gören komşular durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Gelen ihbar üzerinde belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri de sevk edilirken ekipler gelene kadar avlu kapısının camını kıran komşular evde yarı baygın halde bulunan 3 çocuğu dışarı çıkardılar.

Çocuklar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken evin Bereket ve Hatice Atay çiftinin dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Çiftin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken mahallenin muhtarı Zeki Çelik, olayın şokunda olduklarını belirterek yaşanan gelişmeler hakkında polise ifade verdi.