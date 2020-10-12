Batman'da kaşla göz arasında cep telefonu hırsızlığı

Batman’da bir kadın girdiği dükkanda kimseler anlamadan kaşla göz arasında bir cep telefonu çaldı. Yapılan hırsızlık kimse tarafından fark edilmezken güvenlik kameraları hırsızlık anlarını anbean kaydetti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Gerçekleşen hırsızlık olayı Batman’ın Diyarbakır Caddesinde bulunan bir cep telefonu mağazasında gerçekleşti. Bir kadın cadde üzerindeki cep telefonu mağazasına giderek bayan çalışanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak tezgâhtaki cep telefonlarından birini çaldı. Kadın çalışan hırsızlık olayını fark edemedi.

Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın hiç bir şey olmamış gibi dükkânı terk etti.

Bayan çalışan tezgahın üzerinde olan cep telefonunun olmadığını fark edince hemen kameraları inceledi ve hırsızlık olayını ve kadının cep telefonunu nasıl çalındığını fark etti. Hemen polisi arayan çalışan kadından şikâyetçi oldu. Polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı

