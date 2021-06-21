Batman'da kaçakçılardan ele geçirilen altınlar sergilendikleri müzede kayboldu

Valilikten açıklama
Söz konusu kayıp sikkelerle ilgili açıklama yapan Batman Valiliği, 29 Nisan’da yapılan dosya incelemelerinde 16 sikkenin yerinde olmadığının tespit edildiğini, mevzuata göre gereken işlemlerin yapılması adına müze uzmanları tarafından 30 Nisan’da tutanak tutulduğunu ve konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aktarıldığı belirtildi. Bakanlık konuyla alakalı soruşturmanın bakanlığa ait müfettişler tarafından çok yönlü yürütüldüğünü ve yaşanan gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.
Son Güncelleme: 21.06.2021 16:46