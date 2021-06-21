Batman'da kaçakçılardan ele geçirilen altınlar sergilendikleri müzede kayboldu

Valilikten açıklama

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla dört sene önce yapılan tarihi eser kaçakçılığında ele geçirilen Roma ve İslam dönemlerine ait yirmiye yakın altın sikke ele geçirilmişti. Söz konusu sikkeler Batman Müzesi’ne teslim edilerek koruma altına alındı. Son olarak yapılan denetlemede, piyasadaki değerleri neredeyse 10 milyon TL olan sikkelerin müzeden kaybolduğu iddiası ortaya atıldı.

Söz konusu kayıp sikkelerle ilgili açıklama yapan Batman Valiliği, 29 Nisan’da yapılan dosya incelemelerinde 16 sikkenin yerinde olmadığının tespit edildiğini, mevzuata göre gereken işlemlerin yapılması adına müze uzmanları tarafından 30 Nisan’da tutanak tutulduğunu ve konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aktarıldığı belirtildi. Bakanlık konuyla alakalı soruşturmanın bakanlığa ait müfettişler tarafından çok yönlü yürütüldüğünü ve yaşanan gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.