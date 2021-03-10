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Batman'da feci olay! Öğrencileri taşıyan servis 300 metreden yuvarlandı

Batman'a bağlı Sason ilçesinde bir öğrenci servis minibüsü 300 metreden aşağı yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken 27 yaralının olduğu bildirildi.

10 Mart 2021 Çarşamba 10:06
Batman'da feci olay! Öğrencileri taşıyan servis 300 metreden yuvarlandı
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Batman Sason'da öğrenicileri taşıyan bir minibüsün kaza geçirdiği bildirildi.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gürgenli köyü mevkisinde meydana gelen olayda öğrencilerle birlikte tekstilde çalışan işçilerini taşıyan servis minibüsü, 300 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ile birlikte sağlık ekipleri ekip sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler kurtarma çalışmalarına başlarken bölgenin engebeli olması nedeniyle yaralılar, çevredeki vatandaşların desteğiyle sağlık görevlilerine ulaştırıldı. Kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 5'i ağır 27 yaralının da yapılan ilk müdahaleler sonrası ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi. Hayatını kaybedenlerin, iki kardeş ve öğrenci oldukları öğrenilirken bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Son Güncelleme: 10.03.2021 10:06
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Anahtar Kelimeler:
BatmanSasonöğrenci ServisiKaza
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