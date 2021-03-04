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Batman koronavirüste hangi risk grubunda? Batman'da sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam edecek mi? İşte detaylar...

Batman hangi risk grubunda? Batman'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Batman koronavirüs vakalarında hangi kategoride? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşlar Batman ilinin hangi risk grubunda yer aldığıyla beraber Batman ilinde sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmediğini merakla araştırıyorlar.

04 Mart 2021 Perşembe 16:17
Batman koronavirüste hangi risk grubunda? Batman'da sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam edecek mi? İşte detaylar...
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Kabine Toplantısının ardından vatandaşlar Batman ilinin hangi renk kodunda yer aldığını ve Batman’da sokağa çıkma yasağının devam edip etmediğini merakla araştırıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre illerdeki koronavirüs vakalarının illere göre ‘Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli’ şeklinde renk kodlarına göre belirlendiğini açıklamasının ardından vatandaşlar Batman ilinin hangi renk koduna sahip olduğunu ve hangi risk grubunda yer aldığını merakla araştırıyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından açıkladığı kararlarla "kontrollü normalleşme" başladı. Yeni dönemde tedbirlerin yoğunluğu illerdeki vaka sayılarına göre belirlenecek. Uygulanacak tedbirler için bakılacak veri ise Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak paylaştığı her 100 binde görülen vaka sayıları olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre "Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" bölgeler harita üzerinden renk kodlarına göre belirtildi. Vatandaşlar bu açıklamaların ardından Batman ilinin hangi risk gurubunda yer aldığını ve renk kodunun ne olduğunu merakla araştırıyorlar.

İllere göre koronavirüs risk haritası!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama da "Düşük riskli (mavi),orta riskli (sarı),yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz." dedi.

Düşük risk grubundaki iller

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta risk grubundaki iller

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

 

Yüksek risk grubundaki iller

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek risk grubundaki iller

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumu "Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek. Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek" sözleriyle açıkladı.

"KADEMELİ VE KONTROLLÜ"

İşte yeni dönem için kritik olan bu verilerin üçüncüsü dün gece açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 20-26 Şubat'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşeceğiz" ifadesini kullandı.

Karadeniz koronavirüste zirvede!

Bu haftaki vaka sayılarında zirve konumunda olan Karadeniz de bulunan iller yer alıyor. Birinci sırada yer alan Ordu’daki yükseliş endişelendirici bir düzeyde. Bu verilerin ilk açıklandığı hafta Ordu'da 194.42 olan vaka, sonraki hafta 228.4'e bu hafta da 301.76'ya çıktı. Ordu'yu Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize takip ediyor.

Kırmızı kategoride 5 il yer alıyor!

Koronavirüs vakalarının geçen haftaki verilere göre ilk sıralarda yer alan iller ise 5 il Sinop, Ordu, Samsun, Balıkesir ve Giresun oldu. Risk haritasındaki en yüksek riskin rengi olan kırmızı renge bu haftada 5 il daha eklendi. Bu iller 50.17'lik artışla Balıkesir, 32.14'lük artışla Edine, 26.37'lik artışla Gümüşhane, 20.19'lük artışla Amasya, 12.13'lük artışla Burdur oldu.

İstanbul’da vaka artışı yükselişte!

Üç büyük şehirde de kritik seviyeler devam ediyor. İstanbul’da yaşanan vaka artışı korkutucu bir durum olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 68.23 olan vaka, 21.67'lik artışla 89.9'a yükseldi. İstanbul bu sonuçla vakaların en çok arttığı iller sıralamasında 11. sırada yer aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika genelgesi yayımlandı!

Belirtilen genelgeye göre, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Buna bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni "Kontrollü Normalleşme" sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği aktarılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şınak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edine, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir."

 

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:17
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Batman Risk GrubuKoronavirüsSokağa çıkma YasağıBatman Renk KoduBatman
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