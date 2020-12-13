Batırık çorbası malzemeleri ve tarifi

İç Anadolu’ya özgü bir çorba olan batırık çorbası pratik ve kolay yapımıyla öne çıkıyor. Hafif ve sağlıklı olan bu çorba uzmanlar tarafından da öneriliyor. Özellikle soğuk havalarda grip ve nezle gibi hastalıklara karşı vücudu dirençli kılacak bir çorba olan batırık çorbası Konya, Mersin gibi şehirlerde sıkça tüketiliyor. Batırık çorbası malzemeleri ise şu şekilde;

1 su bardağı ince bulgur

1/2 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet küçük boy kuru soğan

2 adet domates

2 adet salatalık

1/2 demet maydanoz

2 adet yeşilbiber

1/2 demet nane

3 dal taze soğan

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 çay bardağı limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

5 su bardağı soğuk su

2 çay bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı nar ekşisi

5 yaprak marul

1 çimdik tuz

Batırık çorbası tarifi

Bir tavanın içerisinde tahini 3 dakika kadar ısıtın, Ardından bulguru 2 çay bardağı su ile ıslatın ve bulgurlar şiştikten sonra tahin, kimyon ile karıştırın. Sebzeleri ince ince doğradıktan sonra bulgurlu karışıma ekleyin. Bu karışımın içerisine soğan ve salçayı da ekleyin.

Baharatlar ve nar ekşisini de ekledikten sonra bir süre karıştırın. Susuz yemek için elinizi hafif ıslatın ve küçük parçalara bölerek köfte şekline getirin. Sulu tüketecekler ise 5-6 bardak su ekleyip karıştırdıktan sonra afiyetle tüketebilir.