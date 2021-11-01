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Baskı sonrası operatörü maaşı ne kadar? Baskı sonrası operatörü ne iş yapar?

Çeşitli kağıt ürünlerinin ciltlemesi, özel kesimi ve ambalaj üretimini uygun makineler vasıtasıyla yerine getiren kişiye baskı sonrası operatörü adı verilir. Peki baskı sonrası operatörü maaşı ne kadar? Baskı sonrası operatörü ne iş yapar? İşte yanıtları...

01 Kasım 2021 Pazartesi 21:18
Baskı sonrası operatörü maaşı ne kadar? Baskı sonrası operatörü ne iş yapar?
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Çeşitli kağıt ürünlerinin ciltlemesi, özel kesimi ve ambalaj üretimini uygun makineler vasıtasıyla yerine getiren kişiye baskı sonrası operatörü adı verilir. Türkiye’de iş arayışlarına yoğun bir şekilde devam eden vatandaşlar baskı sonrası operatörünün ne kadar maaş aldığını ve hangi işleri yaptığını öğrenmek için intenet üzerinden araştırma yapıyor. Peki baskı sonrası operatörü maaşı ne kadar? Baskı sonrası operatörü ne iş yapar?

Baskı Sonrası Operatörü Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de baskı sonrası operatörü olarak çalışan bir kişi aylık ortalama 5.350 TL maaş almaktadır. 2021 yılında en düşük baskı sonrası operatörü maaşı 2.826 TL iken, en yüksek baskı sonrası operatörü maaşı 8.750 TL’dir. Bu maaşlar kişinin çalıştığı şirkete göre değişiklik gösterebilir.

Baskı Sonrası Operatörü Ne İş Yapar?

En az ortaöğretim (lise ve dengi) seviyesinde eğitim almış kişilerin başvuru yapabildiği baskı sonrası operatörlerinin bazı görevleri bulunmaktadır. İşte baskı sonrası operatörlerinin sorumlu olduğu görevler:

- Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

- Cilt öncesi hazırlık yapmak,

- Kapak hazırlamak,

- Bez cilt yapmak,

- Karton kapaklı cilt yapmak,

- Kırım çeşitlerini yapmak,

- Tutturma işlemi yapmak,

- Harman çekmek,

- Endüstriyel ciltleme makinelerini kullanmak,

- Selefon yapmak,

- Basılı tabakaları kitap, defter, kutu, klasör vb. haline getirmek,

- İşbaşı eğitimine ilişkin faaliyetlere katılmak,

- Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

- Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak

Bu işte çalışmak isteyen kişiler İŞKUR'un intenet sitesi üzerinden yayınlanan baskı sonrası operatörü iş ilanlarına başvuru yapabililrler.

 


Son Güncelleme: 01.11.2021 21:18
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