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Başkentteki iki uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı

Ankara'da Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu temin ettikleri tespit edilen ve uyuşturucu ticaretini yaptıkları belirlenen toplam 16 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

30 Mart 2021 Salı 23:39
Başkentteki iki uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı
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Ankara’da yapılan operasyon ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen  "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan haklarında yakalama emri çıkartılan 18 zanlının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

 Belirlenen şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonda zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındılar. Öte yandan Altındağ ilçesinde düzenlen diğer bir operasyonda ise 1 zanlı gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında toplam 2 gram eroin, 10 gram metamfetamin ve 21 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlıların operasyon düzenlenen adreslerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, çok sayıda mermi ve uyuşturucu içmek için kullanılan 23 aparata el konuldu. Zanlılar götürüldükleri Jandarmada haklarında yapılan işlemlerin sürdüğü öğrenildi.



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:39
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraOperasyon
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