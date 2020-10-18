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Başkent'te şiddetli fırtına binaların çatısını uçurdu

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve oluşan fırtına sebebiyle 2 binanın çatısı uçarken, açık otoparkta bulunan 4 araç zarar gördü.

18 Ekim 2020 Pazar 22:05
Başkent'te şiddetli fırtına binaların çatısını uçurdu
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Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve oluşan fırtına sebebiyle 2 binanın çatısı uçarken, açık otoparkta bulunan 4 araç zarar gördü.

Başkent Ankara’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgâr sonucunda oluşan fırtına ve yoğun yağış kentte vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle Mamak İlçesini etkileyen yağış burada 2 binanın çatısının uçmasına sebep oldu. Binanın uçan çatıları açık otoparkta bulunan 4 aracın üzerine uçrak araçların zarar görmesine sebep oldu.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile enkazlar kaldırılırken zarar gören araçlar kaldırıldı.

Kentte oluşan yoğun yağışlar ve rüzgar ağaçları köklerinden sökerken tıkanan rögarlar be su birikintileri çalışan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekipler yoğun performans sergilediler.



Son Güncelleme: 18.10.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraFırtına
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