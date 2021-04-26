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Başkent'te kadın kavgasının arasına kimse giremedi

Ankara'nın Sincan ilçesinde kadınlar arasında çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmakta zorlandı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 19:09
Başkent'te kadın kavgasının arasına kimse giremedi
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Ankara Sincan’da gerçekleşen kavgada edinilen bilgilere göre Sincan Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde kâğıt toplayarak geçimlerini sağlayan kadınlar ile yoldan geçen bir grup kadın arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Saç saça baş başa giren kadınları çevreden geçen vatandaşlar ayıramadı. Çok sayıda erkeğin müdahalede bulunduğu ve ayırmaya çalıştığı kavgada etkili olamayınca polise ihbarda bulunuldu.

Vatandaşların güçlükle ayırabildikleri kadınlar güçlükle sakinleştirildi.




Son Güncelleme: 26.04.2021 19:09
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Anahtar Kelimeler:
SincanKavga
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