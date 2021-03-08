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Başkent’te bir kişi evinde ölü olarak bulundu

Ankara’nın Sincan ilçesinde gerçekleşen olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs evde kardeşi tarafından ölü bulundu.

08 Mart 2021 Pazartesi 23:52
Başkent’te bir kişi evinde ölü olarak bulundu
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Ankara Sincan İlçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Plevne Mahallesi Okul Caddesi'nde akşam saatlerinde evine gelen Mehmet C. Adlı kişi kapıyı açıp evine girdiğinde kardeşi Mehmet C. ‘nin yerde yatan hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Olayı hemen polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber veren Murat C:  olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesiyle kardeşinin öldüğü haberini aldı.

Yaşanan korkunç olay sonrasında Mehmet C’nin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilirken ölen Mehmet C.’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Mehmet C.’nin kesin ölüm nedeni hastanede yapılacak olan otopsisi sonucunda belli olacak.

Polis ekipleri yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlatırken kardeşi Murat C.’nin ifadesine başvuruldu.



Son Güncelleme: 08.03.2021 23:52
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Anahtar Kelimeler:
Ankaraşüpheli ölüm
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