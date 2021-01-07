Basit usule tabi mükellefler kimlerdir? Basit usul vergi ve özellikleri nelerdir?

23 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan resmi gazetede esnafa verilecek 1000 TL hibe ve kira desteği koşulları yayımlandı. Buna göre basit usulde vergi ödeyen esnaflar bu destekten faydalanacaklar.

Basit Usulde Vergilendirme

29.07.1998 tarih ve 23417 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanan 4369 sayılı kanunla gelir vergisi kanununda yer alan “ Götürü usulde vergilendirme” esası kaldırılarak yerine “ Basit usulde vergilendirme “ esası getirilmiştir. Yapılan bu değişiklikten önce, götürü mükelleflerin belge almamaları veya aldıkları belgeleri saklamamaları belge düzeninde kopmalar gibi sorunlar oluşturmaktaydı ve bunun sonucu olarak da gerçek usulde vergilendirilen esnafların çalışmalarının izlenmesi ve gerçek kazançlarının tespit edilmesi konusunda sorunlar ortaya çıkmaktaydı. Bu özellikleri nedeniyle ticari kazancın götürü usulde tespiti kayıt dışı ekonomiyi besler duruma gelmişti. Diğer bir taraftan, götürü usulde vergilendirme bazı mükelleflerin kazançlarını aşağıya , bazılarının ise kazançlarını yukarıya çekmek suretiyle gerçek gelirin vergilendirilmesi şartından önemli bir sapma oluşturmaktaydı. Bu durumdan dolayı da toplumdaki çoğunluk kesimin haklı itirazlarına neden olmaktaydı. Bu nedenlerle, mevcut uygulamanın sakıncalarını gidermek, kayıt dışı ekonomiyi kontrol altında tutmak, belge düzenini yerleştirmek, vergilendirme de gerçek olan kazancın esas alınmasını sağlamak amaçlarıyla götürü usulde vergilendirme esası kaldırılarak yerine basit usulde vergilendirme esası getirilmiştir.

Basit Usulde Vergilendirme Sisteminin Özellikleri

Basit usulde ticari kazancın tespiti

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içerisinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış fiyatları arasındaki olumlu farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi zorunlu olan alış ve giderler ve hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı miktarlara göre hesaplanacaktır. Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca:

Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun pahası hasılata

Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun pahası giderlere

İlave edilecektir. Ancak kullanılan sabit kıymetler gider yazılmayacak ve üzerinden amortisman hesaplanmayacaktır. Basit usulde vergilendirilen mükellefler faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklayacaklardır. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutabileceği gibi, mükellefin kendisi tarafından da tutulabilecektir.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter Tutma Yükümlülüğü

Bu usulde vergilendirilenler defter tutmayacaklardır. Bu mükellefler, kazancın tespiti ve vergi usul kanunun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabi olacaklardır. Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenlerin vergilendirilmesi, ertesi sene başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecekler. Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler bir daha hiçbir şekilde basit usule dönmeyeceklerdir. Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeni ile basit usulden yararlanamayacaktır.

Ortaklık Halinde Basit Usulde Vergilendirme

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47. Maddede yazılı yıllık kira bedeli ve48. Maddede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar ise ortakların he biri için ayrı ayrı aranacaktır. Ortakların birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunan ortaklıklarda, diğer ortakların ticari kaancı da gerçek usulde tespit olunacaktır. Adi ortaklık durumunda çalışanlardan aynı zamanda diğer bir şahsi işlde uğraşanların gerçek veya basit usulden hangisine göre vergilendirileceği, senelik kira bedeli ile alım satım ve hasılat ölçülerinden şahsi işine ait olanlara ortaklıklardan payına düşen miktarların eklenmesi suretiyle tespit olunacaktır. Kendi şahsi işinin mevcut olmaması halinde, muhtelif ortaklıklardaki hisselerin toplanması ile yetinilecektir.

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Yanlarında Çalışanlar

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kendi işyerlerinde bilfiil çalışmaları veya bulunmaları şarttır. Fakat, bu mükelleflerin işlerinde yardımcı işçi çalıştırmaları veya çırak kullanmaları bu şartı bozmayacaktır. Bu durumda çalıştırılan ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilecektir. Diğer ücret kapsamında vergilendirilenler vergi kanesi almaya mecburdurlar, kazançları basit usulde vergilendirilen ticaret erbabı. Yanında çalışanların vergi kanesi almalarını ve kanelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temin etmeye mecburdurlar.

Basit Usulde KDV İstisnası

4842 sayılı “ Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun “ 24.04.2003 tarihli ve 25088 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 23. Maddesinde Katma Değer Vergisi Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendi değiştirilerek basit usulde vergilendirilen mükelleflerin mal ve hizmet teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmuştur. Düzenleme kapsamında basit usulde vergilendirilen mükellefler mal teslimlerinde veya hizmet ifalarında katma değer vergisi hesaplamayacaklar, bunlardan mal ve hizmet alan mükellefleri KDV indirimi yapamayacaklar, gerçek usulde vergilendirilen mal ve hizmet satın alan basit usul mükelleflerse ödedikleri KDV'sini gider veya maliyet kaydedeceklerdir. Bu düzenleme ile maliye bakanlığınca çok sayıda lüçük mükellefin ve vergi dairelerinin önemli bir yükünün ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Basit Usulle Tabi Olmanın Genel Ve Özel Şartları

Gelir vergisi kanununun 47. Maddesine göre basit usule tabi olmanın genel şartları şunlardır:

Kolektif şirket ortakları ile komandite şirket ortakları İkrazat işiyle meşgul olanlar Kuyumcular ile kıymetli maden ve mücevherat alış, satışıyla uğraşanlar Gelir vergisi kanunun 94. Maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarım işini taahhüt edenler ile mükelleflere karşı derece taahhütte bulunanlar Sigorta üreticileri Her türlü ilan ve reklam işi ile uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler Gayrimenkul ve gemi alım satımıyla ilgilenenler Tavassut işi yapanlar Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici vb. sahipleri yada işleticileri ( yapısı itibari ile sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç) Maliye bakanlığı tarafından teklif edilen ve bankalar kurulunca kararlaştırılan iş gruplari, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit işyerinde faaliyette bulunup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

[(8/5521 sayılı B.K.K. ile Zirai mahsul satın alarak bu mahsulleri kısmen veya tamamen tüketici dışında kalanlara satan ticaret erbabının gerçek usulde vergilendirilmeleri kararlaştırılmıştır.)

Basit Usulde Belge Düzeni

(92/2683 Sayılı B.K.K. ile) Her türlü televizyon, video, radyo, teyp, müzik seti, disk-çalar, kamera, bilgisayar, soğutucu, çamaşır ve bulaşık makinası, elektrikli süpürge, elektronik müzik aletleri,elektrikli dikiş makinası ile elektrikle çalışan benzeri eşyaların alım-satımı ve üretimi ile uğraşan mükelleflerin gerçek usulde vergilendirilmesi kararlaştırılmıştır.)]

Basit usulde vergilendirme kapsamında olan mükellefler ile bu usulde vergilendirilecek olan mükellefler, 01.01.1999 tarihinden bu yana Vergi Usul Kanunu yasalarına göre fatura, perakende satış vesikaları ve diğer belgeleri düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar. Basit usulde vergilendirilen mükellefler çalışmalarına ilişkin olarak, mal alışları ile giderleri için mutlaka belge alacak, hasılatları içinde belge düzenleyip vereceklerdir. Ancak, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yeni yapılan düzenlemeye intibak edebilmeleri ve gerekli hazırlıkları yapabilmeleri için, 215 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 15 numaralı paragrafına göre, 01.01.1999 tarihinden 30.06.1999 tarihine kadar belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenleyebilecekleri belirtilmiş, bu süre her yılsonunda çıkan tebliğler ile uzatılmıştır. Halen 31.12.2005 tarihinin son gününe kadar mükellefler, belge vermedikleri günlük gelirleri için gün sonunda tek bir fatura düzenleyebilmektedir. Ancak, bu imkândan faydalanmak isteyen mükellefler müşterilerinin istemeleri halinde fatura veya perakende satış vesikası (dolmuş işletenler hariç) vermek zorundadırlar. Basit usul, mükelleflere kolaylık olması amacıyla düzenletilmiş bir yöntem olduğu için, sahte veya muhteviyatı itibari ile yalan belge düzenlediği veya kullandığı saptananlar bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümler tabi olacaklardır. Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden belgeler ile zarfların basılması, dağıtılması, izlenmesi ve kayıtlarının tutulması gibi işlemlerinin ilgili mesleki teşekküllerce (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve bağlı kuruluşları) yürütülmesi uygun görülmüştür. Mesleki teşekküller kimlere hangi belgeleri verdiklerini, hangi belgelerin kendilerine tekrar iade edildiğini mükellefler itibariyle zimmetli kayıtlarında göstereceklerdir. İlgili mesleki teşekküller belgeleri teslim etmeden önce mükellefin ismini, soyismini, varsa unvanını, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası ile iş adresini (motorlu taşıt işletenlerde taşıtın plakasını) belirten kaşenin basılmasını sağlayacaklardır.

Mükellefler Kayıtlarının Tutulacağı Bürolar

Mükellef kayıtları ilk önce olarak mesleki yönden bağlı bulunan odaların himayesinde kurulacak bürolarda tutulacaktır. Mesleki yönden bağlı oldukları oda bünyesinde büro kurulmamış ise kayıtlar, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki diğer meslek odalarında hazır kurulu olan bürolarda tutulacaktır. İşyerlerinin bulunduğu yerde bulunan meslek odaları himayesinde büro kurulmamış ise kayıtlar mükellefin bağlı olduğu odanın uygun göreceği yerdeki büro tarafından tutulabilecektir.Kayıtların tutulacağı bürolarda yetki almış yeterli sayıda meslek erbabının çalıştırılması zorakidir. Vergilendirmede bütünlüğün bozulmaması yönünden bir büroda kayıtları tutulan mükelleflerin (işyerinin nakli hariç) o takvim senesinin sonuna kadar tüm işlemleri aynı büro tarafından yerine getirilecektir. İsteyen mükellefler, kayıtlarını kendileri tutabilirler. Bu durumda vergilendirme ile ilgili ödevlerin hepsi kendilerince yerine getirilecektir.

Belgeleri Basım Yetkisi

507 sayılı kanunun 109. Maddesinin amir hükmü gereğince, teşkilatımızın ve mensuplarımızın kullandığı her türlü defter ve belgelerin basımı, dağıtımı ve basılı evrakların fiyatlarını belirleme yetkisi ile basit usulde vergilendirilen mükelleflerinkullanacak oldukları belge ve zarfların basım ve dağıtım yetkisi 215 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre münhasıran Konfederasyonumuza aittir. Esnaf ve sanatkârlarımız bu belgeleri bağlı bulundukları odalardan alabileceklerdir. Bu kapsamda basit usulde vergilendirme uygulaması ile ilgili olarak esnaflarımız tarafından kullanılacak olan belgeleri sadece Konfederasyonumuz basabilecek, anlaşmalı matbaalar oda üyesi esnaf ve sanatkarlarımızın basit usul belgelerini basamayacaktır. Lakin225 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 05.07.1999 tarih ve 99/98 sayılı genelgemizde açıklandığı üzere, 507 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, esnaf niteliği taşımadıkları için meslek odalarına kaydı yapılamayan basit usule tabi traktör ve hususi taşıtlarla nakliyecilik yapan, biçerdöver işleten, inşaat ustalığı yapan mükelleflerin, vergilendirmede kullanacakları belgelerini anlaşmalı matbaalara bastıracakları veya noterlere tasdik ettirecekleri gibi faaliyette bulundukları yerdeki herhangi bir esnaf odası veya birlikten de alabilecekleri öngörülmektedir. Bu sebeplerden dolayı, basit usule tabi ve oda veya birliklerimize kayıtlı olan esnaf ne sanatkarların kullanacakları belge ve torba zarfların, konfederasyonumuz dışındaki oda veya şahıslar tarafından basılıp satılması olayı, 231 sayılı vergi usul kanunun 359. Maddesinin (b/2) fıkrası hükmüne göre sahte belge basımı suçuna girmektedir. Bu bakımdan bu belgeleri basanlar ve kullananlar hakkında olayın tespitine bağlı olarak on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası söz konusudur. Bu hükümler karşısında, oda veya birliğe kayıtlı olan üye ve mükelleflerin kullanacakları belgeleri ve zarfları basanların tespiti durumunda, yukarıda belirtilen yasa hükmüyle, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak, haklarında gerekli yasal işlem yapılması gerekmektedir.

Vergi İadesi Kanunu Yönünden Değerlendirme

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerce düzenlenen fatura ve fatura olarak geçen belgeler. 2798 sayılı vergi iadesi hakkında kanun uyarınca vergi iadesine konu olan harcama belgesi olarak kabul edilecektir.

Basit Usulde Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödenme Zamanları

Basit usulde vergilendirilen mükellefler elde ettikleri hasılatları yıllık beyanname ile bildirmek zorundadırlar. Gelir elde edilmemiş olsa dahi beyanname verilmesi zorunludur. Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde beyanname Şubat ayının on beşinci gün akşamına kadar verilmelidir. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, yıllık beyanname Mart ayının on beşinci günü akşamına kadar verilecektir. Beyanname, kayıtlı olunan vergi dairesine verilecektir

Beyanname elden verilebileceği gibi posta ile de gönderilebilecektir.

Beyanname taahhütlü olarak posta ile gönderildiğinde, postaya veriliş tarihi beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Beyanname normal (adi) posta ile gönderilirse, vergi dairesine ulaştığı tarih beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Tam otomasyona geçen vergi dairesi mükelleflerinden Maliye Bakanlığı’nca belirlenen şartları taşıyanlar, beyannamelerini elektronik ortamda da gönderebilirler.Basit usule tabi mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerine;

Basit usulde hesap özeti,Varsa, kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeleri ekleyeceklerdir.Şubat ayının onbeşinci günü akşamına kadar verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir. Mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.

Vergi;

Bağlı oldukları vergi dairesine,

Bağlı olunan vergi dairesinin belediye sınırları dışındaki herhangi bir vergi dairesine,

Vergi ödemekle yetkili olan bankalarda ödenebilir.

Verilmesi gereken beyannamenin zamanında verilmemesi durumunda mükelleflere,

Usulsüzlük cezası,

Vergi zıyaı cezası,

Gecikme faizi, uygulanır.

Basit usule tabi mükelleflerin amortisman ayırma imkanı olmadığından, kullanılmak üzere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazların alış fiyatlarının tamamını vergiye tabi kazançlarının tespitinde indirim konusu yapabilirler.

Basit Usule Tabi Esnaflar Kimlerdir?