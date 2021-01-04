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Basın Ekspres yolunda gerçekleşen feci kazada bariyer ok gibi araca saptandı

Seyir halindeki bir kamyonun Basın Ekspres yolu Halkalı Mevki'inde sürücüsünün kontrolünden çıkmasıyla birlikte yol kenarında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Korkunç kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 15:35
Basın Ekspres yolunda gerçekleşen feci kazada bariyer ok gibi araca saptandı
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Sabah saatlerinde Basın Ekspere yolu Halkalı Mevki'inde gerçekleşen korkunç kazada Mevlüt Y. İdaresindeki bir kamyon trafikte seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle araç kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç süratli olduğu için önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlere sert bir şekilde çarpan kamyon çarpmanın şiddetiyle birlikte sürüklenen kamyona bariyer ok gibi saplandı. Bariyerler kamyonun sağ önünden girerek kamyon kasasının arkasından çıktı. Gerçekleşen korkunç kazada kamyon sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. 

Olay üzerine kaza yerine gelen  polis ve belediye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken. Kaza nedeni ile kapanan Basın Ekspres Yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonun alandan çekilmesi ve  yolda belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol trafik kullanımına tekrar açıldı.



Son Güncelleme: 04.01.2021 15:35
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Anahtar Kelimeler:
Basın ExpresKaza
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