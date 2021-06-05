Başakşehir'de trafikte yol kavgası

İstanbul'un Başakşehir’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Masko Mobilyacılar Sitesi önünde, yol verme tartışması iki sürücünün inatlaşmasıyla tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya tarafların araçlarında bulunan kişilerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA YAŞANDI

Otomobillerinden inen taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla girdi. Yaşanan arbedeye çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Tarafları ayırmaya çalışan çevredekiler olayı daha fazla büyümeden yatıştırdı. Öte yanında yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

