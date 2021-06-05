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Başakşehir'de trafikte yol kavgası

Başakşehir'de iki sürücü arasında başlayan kavgaya araç içerisindekilerinde katılmasıyla büyük bir arbede çıktı. Yoldan geçen kişilerin araya girmesiyle kavga son buldu

05 Haziran 2021 Cumartesi 21:35
Başakşehir'de trafikte yol kavgası
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İstanbul'un Başakşehir’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Masko Mobilyacılar Sitesi önünde, yol verme tartışması iki sürücünün inatlaşmasıyla tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya tarafların araçlarında bulunan kişilerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA YAŞANDI

Otomobillerinden inen taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla girdi. Yaşanan arbedeye çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Tarafları ayırmaya çalışan çevredekiler olayı daha fazla büyümeden yatıştırdı. Öte yanında yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.


Son Güncelleme: 05.06.2021 21:35
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirYol Kavgası
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