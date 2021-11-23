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Başakşehir’de tartıştığı eşini işyerinde döve döve öldürdü!

Başakşehir'de tekstil atölyesini işleten Mehmet Altıntaş, tartıştığı eşi Şahibe Altıntaş’ı işyerinde darp etti. Eşini döve döve öldüren Mehmet Altıntaş, daha sonra kızını arayarak 'annen iyi değil gel' dedi.

23 Kasım 2021 Salı 11:51
Başakşehir’de tartıştığı eşini işyerinde döve döve öldürdü!
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan tekstil atölyesini işleten Mehmet Altıntaş, eşi Şahibe Altıntaş (42) ile işyerinde tartışmaya başladı. Henüz nedeni belli olmayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Altıntaş eşini döverek öldürdü.

İddialara göre geçtiğimiz ün akşam saatlerinde çiftin kızları K.A. işyerinden anne ve babasının yanından ayrılarak eve gitti. K.A. sabaha karşı 04.30 sıralarından babasının telefonuna uyandı. Babasının annenin durumu iyi değil hemen buraya gel demesi üzerine işyerine giden K.A. babasını ortalıklarda göremedi. Etrafın iyice dağıldığını fark eden genç kız annesi baygın bir şekilde yerde yatarken buldu.

Genç kız durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde Şahibe Altıntaş'ın öldüğünü belirlerken talihsiz kadının vücudunun farklı yerlerinde ağır darp izlerine rastladı. İşyerine gelen olay yeri inceme ekiplerinin işlemlerini tamamlaması sonrası Şahibe Altıntaş, ambulansa alınarak otopsi yapılması için Adli Tıp Morguna kaldırılırken polisler işyeri güvenlik kameralarının silindiğini tespit etti. 

Eşini, döverek öldürdüğü değerlendirilen Mehmet Altıntaş, başlatılan arama çalışmaları sonrası saklandığı yerden Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

 


Son Güncelleme: 23.11.2021 11:51
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirŞahibe AltıntaşMehmet AltıntaşKadın CinayetiDarp
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