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Başakşehir'de gerçekleşen feci kazada 1 ölürken, İETT şoförü ağır yaralandı

Başakşehir’de sefere başlamak için durağa giren bir İETT otobüsü ile hafif ticari bir araç kafa kafaya çarpıştı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 12:45
Başakşehir'de gerçekleşen feci kazada 1 ölürken, İETT şoförü ağır yaralandı
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İstanbul Başakşehir’de meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Başakşehir Güvercintepe İstiklal Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan R.E. yönetimindeki İETT otobüsü ile Şükrü Korkmaz adlı bir kişinin kullandığı ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Gerçekleşen kaza nedeniyle ticari aracın motoru yerinden fırlayarak metrelerce ileri fırladı. Kaza sırasında otomobilinde sıkışan Şükrü Korkmaz adlı adam ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkartıldı. Talihsiz adamın öldüğü belirlendi. Korkmaz'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken olay yerinden ağır yaralı olarak kurtarılan İETT şoförü R.E. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İETT şoförü tedavi altına alınırken kaza esnasında otobüsün boş olması olası bir faciayı önledi. 


Son Güncelleme: 14.06.2021 12:45
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirKaza
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