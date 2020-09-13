Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak? Bakandan açıklama geldi

İstanbul’un son yıllardaki en büyük sorunlarından biri trafik sorunudur. Trafik sorununun çözülmesi için devletin tüm imkanları seferber edilmiş durumdadır. Bu kapsamda çok yakındahattı açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Başakşehir-Kayaşehir metro hattıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili sözlü açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ‘’Burada incelemelerde bulunduk. Başakşehir-Kayaşehir metro hattı çok yakın bir zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bu metro hattının önümüzdeki senenin Eylül ayında hizmete açılmasını planlıyoruz. Ayrıca Halkalı-Havalimanı hattı da çok yakın bir zamanda tamamlanacak. Bu hatların tamamı sona erdiğinde İstanbul’un altını adeta örümcek ağı gibi öreceğiz. Metro hatları sayesinde İstanbul’un ulaşım konusundaki sıkıntılarını büyük ölçüde çözmeyi amaçlıyoruz’’ dedi.