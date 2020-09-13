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Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak? Bakandan açıklama geldi

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro hattıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

13 Eylül 2020 Pazar 13:36
Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak? Bakandan açıklama geldi
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İstanbul’un son yıllardaki en büyük sorunlarından biri trafik sorunudur. Trafik sorununun çözülmesi için devletin tüm imkanları seferber edilmiş durumdadır. Bu kapsamda çok yakında Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro hattıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili sözlü açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ‘’Burada incelemelerde bulunduk. Başakşehir-Kayaşehir metro hattı çok yakın bir zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bu metro hattının önümüzdeki senenin Eylül ayında hizmete açılmasını planlıyoruz. Ayrıca Halkalı-Havalimanı hattı da çok yakın bir zamanda tamamlanacak. Bu hatların tamamı sona erdiğinde İstanbul’un altını adeta örümcek ağı gibi öreceğiz. Metro hatları sayesinde İstanbul’un ulaşım konusundaki sıkıntılarını büyük ölçüde çözmeyi amaçlıyoruz’’ dedi.



Son Güncelleme: 13.09.2020 13:36
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Anahtar Kelimeler:
MetroAdil KaraismailoğluBaşakşehir-Kayaşehir
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