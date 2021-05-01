Başak haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021

Burçları yakından takip eden kişiler tarafından Başa burcunun haftalık yorumunun ne olduğu merakla araştırılıyor.

Başak Haftalık Burç yorumu 3 Mayısıs – 9 Mayısıs 2021

Haftalıkyorumunda bu hafta, Pazartesiden Cumaya, olumlu tutumunuz ve sevgi dolu doğanız sevgi ve para için fırsatlar yaratır. Bu alanlarda inisiyatif alabilir ve iyi tepkiler ve destek bekleyebilirsiniz. İlişkilerde sadece sevgi göstererek proaktif olmak eski yaraları iyileştirebilir. Sevdiklerinizle arkanıza herhangi bir dram koymak için bir kucaklama ve bir öpücük yeterli olabilir. Müzakereler ve iş anlaşmaları dostane olmalıdır.

Cumartesi ve Pazar günleri sevgi ve şefkat için artan bir ihtiyaç getirir. Bununla birlikte, özellikle duygusal destek ve sevgiyi içeren bir dengesizlik varsa, ilişki gerginliği mümkündür; alınan sevgi miktarı verilen miktarla aynı değil. Bu tür ilişki sorunları, sürekli bir birikim ve ardından gerilimin serbest bırakılmasıyla tekrar eden bir sorun olabilir. Bekar olsanız bile, öz sevgiyi ve kendiniz hakkında nasıl hissettiğinizi içeren içsel bir dengesizlik yaşayabilirsiniz.