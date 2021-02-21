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Başak burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021

Haftalık başak burcu yorumunda bu hafta başak burcuna sahip olan kadın ve erkek başakları nasıl bir hafta geçirecek? Her hafta duygu değişimlerinde farklılık gösteren burçlarda bu hafta başak burçlarını neler bekliyor? Haftalık olarak yapılan burç yorumlarında 22 Şubat- 28 Şubat 2021 başak burcu yorumu sizlerle

21 Şubat 2021 Pazar 12:46
Başak burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021
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Başak burcu haftalık burç yorumu 22-28 Şubat 2021

Kötü alışkanlıkları ve takıntılarını bir kenara bırakan başak kadını ve erkeği bu hafta derin deneyimler elde edecek. Yakın ilişkiler kuracak olan başaklar kötü alışkanlıklarını bırakmak için fırsat kollayacağı bir hafta olacak. Güçlü ve dengeli olan burçlar özellikle bu hafta ailesi ile ilgili duygusal anlar yaşayabilir ve yeni biriyle tanışma durumu olabilir. Yoğun şekilde duygularını karmaşık hisseden burçlar yaşamını kendileri değiştirerek yeni iş ve aşklara adım atabilirler.

Öz farkındalık ve içgörürleri ile öne çıkan başak burçları bu hafta kişisel etkileşimlerden oldukça etkilenecek. Kendinizi rahat hissetmenizi gerektirecek bir hafta olan başaklarda titizlik konusunda kendinizi biraz dinlendirmelisiniz.



Son Güncelleme: 21.02.2021 12:46
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