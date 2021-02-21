Başak burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021

Başak burcu haftalık burç yorumu 22-28 Şubat 2021

Kötü alışkanlıkları ve takıntılarını bir kenara bırakan başak kadını ve erkeği bu hafta derin deneyimler elde edecek. Yakın ilişkiler kuracak olan başaklar kötü alışkanlıklarını bırakmak için fırsat kollayacağı bir hafta olacak. Güçlü ve dengeli olan burçlar özellikle bu hafta ailesi ile ilgili duygusal anlar yaşayabilir ve yeni biriyle tanışma durumu olabilir. Yoğun şekilde duygularını karmaşık hisseden burçlar yaşamını kendileri değiştirerek yeni iş ve aşklara adım atabilirler.

Öz farkındalık ve içgörürleri ile öne çıkan başak burçları bu hafta kişisel etkileşimlerden oldukça etkilenecek. Kendinizi rahat hissetmenizi gerektirecek bir hafta olan başaklarda titizlik konusunda kendinizi biraz dinlendirmelisiniz.