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Baş ağrısını hafifletmek için okunan dualar! Şiddetli baş ağrısına iyi gelen ve şifa olan dualar

Başınız ağrıdığı anda ağrınızın geçmesi için okuyacağımız dualar hangileridir? Baş ağrısının nedeni nelerdir? Peygamber efendimizin bu durumlarda okumamızı tavsiye ettiği dualar hangileridir? Başımız ağrıdığı anda okumamız gereken dualar hangileridir?

09 Kasım 2020 Pazartesi 03:05
Baş ağrısını hafifletmek için okunan dualar! Şiddetli baş ağrısına iyi gelen ve şifa olan dualar
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Aniden ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı için okunması gereken duaların hangisi olduğunu sizin için yazımızda derledik. Pek çok din adamı baş ağrıları hakkında okunması gerekli olan duaların hangileri olduğunu duyurmuştur. Cübbeli Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve Nihat Hatipoğlu’nun bu konu hakkında okunması lazım olan duaların hangisi olduğunu yazımızda sizler için derledik. Baş ağrınız tuttuğu anda hemen ilaç almanıza rağmen ağrınız geçmemişse kendinize manevi bir reçete düzenleyebilirsiniz. Baş ağrısı için okunması gereken etkili dualar nelerdir? Peygamberimizin (SAV) baş ağrısı duası hangisidir?

Çalışıyorken, Dostça bir ortamda otururken aniden gelen bir baş ağrısı bütün keyfinizi kaçırabilir. Uykusuzluk, sigara, ruhsal bozukluklar nedeniyle oluşan baş ağrısına bazı durumlarda resmen iyileşmemek için direnecektir. Böyle bir durumda baş ağrısı için gerekli duaları okuyarak hızlıca bu durumdan kurtulabilirsiniz. Hz. Muhammed'in bazı yöntemleriyle bu durumdan kurtulabilirsiniz. Sabah uyandığınız anda başınızda hissettiğiniz acıyı hafifletmek için şifalı sureleri ve duaları okuyup manevi yönden huzur sağlayabilirsiniz. Aşırı ilaç kullanımı, yüksek düzeyde stres ve kaygı, uyku bozukluğu, depresyon ve karamsarlık gibi durumlarda baş ağrısı çekebilirsiniz.

Baş Ağrısı İçin Dua, Peygamber Efendimiz’in Baş Ağrısı Duası;

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) baş ağrısını, yüksek ateş ve bunlara benzer ağrılar için bazı dualar okumamızı önermiştir. Önek verecek olursak;

“Bismillahi’l-kebiri, neuzü Billahi’l-azimi min şerri ırkın ne’aarin ve min şerri harrin-nari.”

Baş Ağrısı Duasının Anlamı;

“Büyük Allah’ın adıyla, zonklayan her damarın şerrinden ve Cehennem ateşinin hararetinden, şerrinden yüce Allah’a sığınırız.” /Tirmizi, Tıb, 2075

BAŞ AĞRISI İÇİN HAŞR SURESİ OKUMAK;


Peygamberimizin, Hazreti Ali (r.a)’a şöyle söylediği bilinir:

“Başın ağrıyınca, elini başına koy ve Haşr sûresinin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren – oku.” Efendimiz (SAV)’in, Haşr suresinin bu kısmını okuduğu zaman, mübarek elini, mübarek başına koyduğu ve:

“Ölüm hâriç, bu her hastalığa şifâdır” buyurduğu bildirilmiştir. (Haşr Suresi 21-24.Ayet)

HAŞR SURESİ 21-24/ LEV ENZELNA BÖLÜMÜ

Bismillahirrahmanirrahim.

Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelil-leraeytehû khâşian(m)-mütesaddian(m)-min haşyetillâh. Ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn.

Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. âlimül ğaybi veş-şehâdeti hüver-Rahmân-ür-Rahîm.

Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El Melik’ül Guddûs-üs-Selâmü’l Mü’minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir.

Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn.Hüvallâhül khâligul bâriül musavviru lehul esmâül hüsnâ. Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel’ard. Ve hüvel Azîzul Hakîm.


https://youtu.be/Uf_1lgN4Hzg


Son Güncelleme: 09.11.2020 03:05
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Anahtar Kelimeler:
DuaBaş Ağrısı
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