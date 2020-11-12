Bartın'da yeni uygulama! Pozitif ve temaslı kişilere bileklik takılacak

Korona virüs vaka sayılarının son günlerde rekor düzeyde artmasından sonra Bartın Valiliği yeni bir uygulama başlatıyor. Kent genelinde korona virüs hastalığının yayılmasının önüne geçilmesi ve vaka sayılarının kontrol altına alınabilmesi için barkotlu bileklik uygulaması hayata geçirildi.

Bartın Valiliği yapmış olduğu açıklamada İl Valisi Sinar Güler'in başkanlık ettiği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararları açıkladı.

POZİTİF VE TEMASLILARA BİLEKLİK

Yapılan toplantıda çıkan karara göre il genelinde ekiplerin tespit ettiği koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler ve bu kişiler ile temaslı olan kişilere Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından barkotlu hasta bilekliği takılacağı bildirildi.

BİLEKLİĞİ ÇIKARANLARA CEZA

Sağlık personelleri tarafından takılan bileklerin vatandaşlar tarafından karantina ve izole oldukları süre boyunca hiç şekilde çıkartılmayacağı açıklandı.

Ayrıca Valilik tarafından yapılan açıklamada ev izolasyonunda olan kişileri takip eden filyasyon ekiplerinin aynı zamanda bileklik kontrolüde yapacakları, kendisine takılan bileklikleri çıkardığı ekipler tarafından tespit edilen kişilere idari ve adli işlem yapılacağı ve bu kişilerin karantina süresinin tamamlamaları için yurtlara yerleştirileceği bildirildi.

Açıklamada bileğinde bileklik olan kişilerin kuralları ihlal ederek dışarı çıkıp mal ve hizmet talebinde bulunmaları durumunda bu kişilere hizmet verilmeyeceği, bu kişilere hizmet veren işletme ve kurumlara da adli ve idari işlem yapılacağı vurgulandı