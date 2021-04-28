Bartın'da ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı!

Bartın ilinde yaşanan kazada ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü kazadan ağır yaralı olarak kurtuldu. H.S.Ö. kontrolündeki 67 LK 767 plakalı hafif ticari araç ile M.Ç. (22) yönetimindeki 34 FL 2702 plakalı motosiklet Tuna Mahallesi Çevreyolu mevkisinde çarpıştı. Kendisine arkadan çarpılan motosiklet sürücüsü aracın önünde sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ağır yaralı motosiklet sürücüsü M.Ç. Bartın Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan M.Ç.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;