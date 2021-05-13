Bartın'da 'silahlı bayram kutlaması' nedeniyle aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

3 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı bu sabah Bartın merkeze bağlı bir köyde yaşandı.

Gelen bilgilere göre merkeze bağlı bir köyde yaşamını sürdüren 22 yaşındaki T.Ç isimli kişi bayram namazı sonrasında evine geldi kendisine tüfek ile havaya defalarca ateş açtı. Olayı gören amca A.Ç ise T.Ç'yi ateş açmaması konusunda uyardı.

3 kişi yaralandı

Amca yeğen arasında kısa süre içinde tartışma çıktı ve arbedeye dönüştü. Diğer aile bireylerinindeya müdahil olmasıyla olay büyüdü ve çıkan kavgada T.Ç ve babası ile amcası yaralandı.

Kavgayı görenlerin ihbar etmesiyle olay yerine kısa süre içinde jandarma ekipleri sevk edildi. Kavganın yaşandığı köye gelen ekipler kavgadan sonra kaçan U.Ç ve amcasını gözlatına aldı.

Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.