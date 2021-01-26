Bartın'da kent merkezi karıştı

Kent merkezini karıştıran kavga Bartın Kemerköprü Meydanında gerçekleşti. Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsü şoförleri ile Esenyurt dolmuş şoförleri arasında hat ihalesi ve yolcu sebebiyle anlaşmazlık çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi ile büyüyen kavgaya müdahale için olay yerine çok sayıda polis intikal etti. Polislerin uyarıda bulunduğu taraflar durdurulamayınca biber gazı sıkıldı. Yumruk ve tekmelerin konuştuğu kavgada alınan darbelerden dolayı 2 kişi yaralandı. Polis kavgayla ilgisi bulunan 11 kişiyi gözaltına aldı.