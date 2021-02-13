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Bartın'da kaçak avcılara 42 bin TL para cezası!

Bartın'da kaçak avcılık yapan 5 kişiye Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekipleri tarafından sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına uymadıkları ve kaçak avcılık yapmalarından dolayı toplamda 42 bin TL idari para cezası kesildi. Kaçak avcılık yapılırken kullanılan 5 adet silaha da el konuldu.

13 Şubat 2021 Cumartesi 18:37
Bartın'da kaçak avcılara 42 bin TL para cezası!
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Bartın’da 5 Kaçak Avcıya Tam 42 Bin TL Para Cezası Kesildi!

Bartın ilinde kaçak avcılık yapan 5 kişiye toplamda 42.000 TL idari para cezası kesildi.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekipleri, Uluş ilçesinin sınırlarında bulunan Abdipaşa beldesinin Kalecik köyü yakınlarında bulunan Ören Mahallesi yakınlarında 5 vatandaşın kaçak avlandığını belirledi.

Avcıların, biri gebe 3 karacayı vurduğunu tespit eden ekipler, gebe hayvanın kanından 2 yavru çıktığını belirledi.

5 kişinin avlanırken kullandıkları 5 silaha el koyulurken, olay yerine gelen ekipler toplamda kaçak avcılık yapan vatandaşlara 42.000 TL idari para cezası kesildi.

Kaçak avcılık şüphelilerine, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ihlalinden, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymadıklarından dolayı da para cezası kesildi.



Son Güncelleme: 13.02.2021 18:37
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