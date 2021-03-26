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Bartın'da işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Bartın Amasra'da fabrikaya işçileri taşıyan servis aracının seyir halinde kontrolünü kaybedip devrilmesiyle birlikte 11 işçi yaralandı.

26 Mart 2021 Cuma 09:52
Bartın'da işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
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Can kaybının yaşanmadığı, 11 işçinin yaralandığı trafik kazası sabah saatlerinde Bartın Amasra'da yaşandı.

İlçedeki bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan 52 yaşındaki Sabahattin K.'nın sürücüsü olduğu işçi servisi karayolunda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolda kontrolden çıktı.

İşçileri taşıyan minibüs karayolunu kenarına devrdildi. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaza mahaline gelen ekipler araç içinde bulunan 10 işçi ve araç sürücüsünün yaralandığını tespit etti. YAralı 11 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Ekipler kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, devrilen araç yoldan çekiciler yardımıyla çekildi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 26.03.2021 09:52
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Anahtar Kelimeler:
BARTINAmasraIşçi Servis Kazası
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