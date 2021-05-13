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Bartın'da aileler arasında sopalı silahlı kavga: 3 yaralı!

Bartın'da bayram bahanesiyle av tüfeğiyle havaya ateş açan gence amcasının tepki göstermesiyle beraber tartışmaya aile fertlerinin de dahil olmasıyla yaşanan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 21:52
Bartın'da aileler arasında sopalı silahlı kavga: 3 yaralı!
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Bartın’da aileler arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle beraber 1 kişi sopa ile 2 kişi av tüfeğinden çıkan saçmalardan kaynaklı yaralandı. Yaşanan olay Bartın merkez ilçeye bağlı Tabanözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki genç T.Ç. bayramı bahane ederek av tüfeğiyle havaya ateş etti. Havaya ateş eden T.Ç.’ye aynı binada ikamet eden amcası A.Ç. (38) T.Ç.’ye tüfekle havaya ateş ettiği için tepki gösterdi. Amcayla yeğeni  arasında çıkan tartışmaya aile üyelerinin de dahil olmasıyla beraber tartışma kavgaya dönüştü. Havaya av tüfeğiyle ateş eden T.Ç.’ye sopa ile saldırılırken olaya dahil olan 17 yaşındaki U.Ç. av  tüfeği ile kavga eden amca A.Ç. ve yeğeni T.Ç.'nin üzerine ateş açtı. Olaya karışan başka bir A.Ç. isimli şahıs da sopayla yaralandı. Amca A.Ç., yeğeni T.Ç. ve olaydaki diğer şahıs A.Ç. de olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından olay yerinden kaçan U.Ç. jandarma tarafından 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan olayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 13.05.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
BARTINSilahlı Kavga
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