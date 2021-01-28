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Bariyerlere çarpan araç içindeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Gündüz saatlerinde Ankara Niğde karayolun da Ankara istikametinde gitmekte olan araç, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada araç içinde bulunan 5 kişiden, 1 kişi can verirken, 4 kişi ise yaralandı.

28 Ocak 2021 Perşembe 21:30
Bariyerlere çarpan araç içindeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
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Bir kişinin can verdiği,4 kişinin yaralandığı tek taraflı trafik kazası gündüz saatlerinde Ankara Niğde karayolunda meydana geldi.

İsa D. isimli sürücünün kullandığı ve içinde toplam 5 kişinin bulunduğu otomobil karayolunda Ankara yönünde yolda seyir halindeyken sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonu araç kontrolden çıktı. Kara yolunda savrulan araç bariyerlere vurarak, yol dışına savruldu. 

1 KİŞİ CAN VERDİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören diğer vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine 112 sağlık personeli ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç içinde bulunan İsa D., Nurgül D., Yusuf D., Yusuf Kerem D.isimli kişilerin yaralandığını Z.S isimli yabancı vatandaşın ise hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar yapılan ilk müdahaleden sonra çevredeki hastanelere kaldılırken, Z.S'nin cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı



Son Güncelleme: 28.01.2021 21:30
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraNiğdeKaza
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