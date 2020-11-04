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Bariyer otomobile ok gibi saplandı! Sürücü feci şekilde can verdi

İstanbul Sarıyer'de TEM Otoyolu yan yolda trafikte hareket halinde bulunan bir otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan bariyerlere çarpması sonucunda bariyer otomobilin içerisine geçti. Araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

04 Kasım 2020 Çarşamba 13:30
Bariyer otomobile ok gibi saplandı! Sürücü feci şekilde can verdi
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Gece saatlerinde TEM Sarıyer Ayazağa mevkii Edine istikametinde gitmekte olan bir araç TEM yan yolda trafikte seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı.

OK GİBİ SAPLANDI


Bariyerler koparak araca ok gibi saptandı. Kaza anına şahit olan vatandaşlar hemen polis ve sağlık görevlilerini aradı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü yarım sat süren bir çalışma sonucunda araçtan çıkartılırken hastaneye kaldırılan sürücü yaşam savaşını kaybederken ,otomobilde bulunan diğer kişi araçtan yara almadan kurtulmayı başardı.



Son Güncelleme: 04.11.2020 13:30
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Anahtar Kelimeler:
SarıyerTemTrafik Kazası
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