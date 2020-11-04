Bariyer otomobile ok gibi saplandı! Sürücü feci şekilde can verdi

Gece saatlerinde TEM Sarıyer Ayazağa mevkii Edine istikametinde gitmekte olan bir araç TEM yan yolda trafikte seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı.

OK GİBİ SAPLANDI

Bariyerler koparak araca ok gibi saptandı. Kaza anına şahit olan vatandaşlar hemen polis ve sağlık görevlilerini aradı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü yarım sat süren bir çalışma sonucunda araçtan çıkartılırken hastaneye kaldırılan sürücü yaşam savaşını kaybederken ,otomobilde bulunan diğer kişi araçtan yara almadan kurtulmayı başardı.

