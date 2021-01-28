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Barışma vaadiyle kandırdığı eşine kurşun yağdırdı!

Diyarbakır'da yaşanan olayda Mehmet B. isimli şahıs kendisini terk eden ve babasının evine giden eşini barışma vaadiyle tekrar eve getirip, kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, çocuğu ve yeğeni yaralandı.

28 Ocak 2021 Perşembe 19:49
Barışma vaadiyle kandırdığı eşine kurşun yağdırdı!
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Bir kadın cinayeti daha bugün Diyarbakır Yenişehir'de yaşandı.

İlçede yaşayan Süryan B. isimli kadın eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini terk edip babasının evine gitti. 6 çocuk annesi Süryan B. eşi Mehmet B. tarafından barışma vaadiyle kandırılıp tekrardan evine döndü.

EŞİNE, OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Geçtiğimiz haftalarda tekrardan eşinden şiddet gören talihsiz kadın, eşyalarını toplayı babasının evine gitti. Mehmet B. bu seferde gelip eşini ikna etti ve evine geri dönmesini sağladı. Bugün öğlen saatlerinde ikili arasında çıkan tartışma sonrasında öfkelenen koca Mehmet B. eline geçirdiği tabanca işe eşine, oğluna ve yeğenine kurşun yağdırdı.

Komşular silah seslerini duymasıyla birlikte durumu jandarma ve 112 sağlık personeline ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede talihsiz kadın Süryan B. 'nin hayatını kaybettiğini, oğlu ve yeğenin ise yaralandığı tespit etti. Ekipler yaralıları hemen hastaneye kaldırırken, Süryan B.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan Jandarma, kaçan zanlıyı aramaya başlatı.

 

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 19:49
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DiyarbakırEşine Kurşun Yağdırdı
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