Barış Özcan kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne?.

Barış Özcan kimdir?

Türkiye’nin en çok takipçiye sahipkanallarından birinin sahibi olan Barış Özcan,uzay aracınınyüzeyine iniş anlarını Youtube üzerinden takip etti. O anları takipçileri için Türkçe’ye çeviren Barış Özcan, bu hareketiyle alkış topladı.

Barış Özcan 3 Temmuz 1974’te dünyaya geldi. Evli ve bir erkek çocuk sahibi olan Özcan Adobe, BASF, THY, LC Waikiki, Türk Telekom, Linkedln, NYMag, TimeOut New York gibi markaların sosyal medya danışmanlığını yapmaktadır. Yaklaşık 5 milyon aboneye sahip Youtube kanalında kişisel belgesellerini ve bilgilendirici yüzlerce içeriği yayınlamaktadır. Daha önce Adobe şirketinde 6 yıl Akdeniz Ülkeleri Satış Müdürlüğü yapmış ve TRT, e-Cezire, CNNTürk kanallarında yayınlanan belgeseller çekmiştir. TEDx başta olmak üzere birçok konferansta 600’ü aşkın konuşma yaptı. Youtube’un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biri oldu. Barış Özcan, Youtube kanalında yayınladığı faydalı içerikler ile Türkiye’deki en faydalı ve en yüksek aboneli kanallardan biri olmuştur.