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Barın Katliamı nedir? Barın katliamı ne zaman, kim tarafından yapılmıştır?

Barın Katliamı nedir? Barın Katliamı hangi tarihte nerede yaşanmıştır? Siyaset gündemini meşgul eden konulardan birisi olan Barın Katliamı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı.

06 Nisan 2021 Salı 23:24
Barın Katliamı nedir? Barın katliamı ne zaman, kim tarafından yapılmıştır?
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Barın katliamının yıl dönümü, siyasi dünyada yoğun bir diyaloğu ateşledi. Barın Katliamı nedir? Bar katliamı ne zaman ve nerede gerçekleşti? Soruları araştırılmaya başlandı.

Barın Katliamı nedir?

 

Eyüp Sultan Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında Barın katliamı ile ilgili açıklamalar yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Doğu Türkistan Uluslararası Sivil Toplum Örgütü (STK) ve Doğu Türkistan Eğitim ve Dayanışma Deneği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, "Doğu Türkistan'daki esaretin son bulması için Çin işgaline karşı verilen bağımsızlık ve hürriyet mücadelesini anmak ve soykırımları lanetlemek için buradayız." İfadelerini kullandı.

Doğu Türkistan halkının 4 büyük katliama maruz kaldığını ifade eden Oğuzhan, katliamları gündeme koyarak nesillere aktarmaya çalıştığını açıkladı.

Oğuzhan, "Doğu Türkistan 1949'da Çin'in esaretine girdikten sonra; Çinlileştirilme, demografik yapısını bozma, milli ve dini örf, adet, inanç ve vicdan özgürlüğü gibi bütün bu değerlerimizin yok edilmesine yönelik sistematik çalışma yürütmektedir. Ve birçok soykırım amaçlı operasyonlar düzenlendi. Anmakta olduğumuz Barın Katliamı, Gulca Katliamı, Urimçi Katliamı ve İlişgu Katliamı gibi son çeyrek asırdır Doğu Türkistan'da direnişe güç veren bu katliam günleri evlatlarımızın, bizim ve davamızın ileri taşınması için çok önemlidir. Yaşanan katliamları hatırlayarak bu meşaleyi evlatlarımıza ulaştırıyoruz, davamıza sahip çıkıyor ve gündeme getiriyoruz.Doğu Türkistan 21'inci yüzyılda insanoğlunun görmediği etnik, kültürel, fiziki ve dini soykırımlara maruz bırakılmaktadır." İfadelerine yer verdi.

"70 yıldır verilen mücadele ve direniş kırılmak üzere"

Çin'in İslam'a ve velilerine utanç verici saldırılar yaptığına dikkat çeken Oğuzhan, sürdürülen ahlaksız projelerin aile yapılarını yok etmeye yönelik olduğunu belirtti.

Oğuzhan, "Doğu Türkistan'daki soykırım harekatının durdurulması için Türkiye halkının, Anadolu insanının, siyasi partilerin ve devletimizin üzerlerine düşen bu vazifeyi ifa etmeleri için çağrıda bulunuyoruz. 4 sene içerisinde yapılan toplu soykırım neticesinde şu an dini, milli ve kültürel değerlerimiz elimizden alınmış durumda. 16 bin camimiz yıkılmış vaziyette. Geriye kalan yaklaşık 14 bin camimiz ise çeşitli eğlence merkezleri olarak kullanılmaktadır. İslam dininin kalplerimizde, evimizde, elbiselerimizde ve sokaklarımızda olmasına tahammül edilmemektedir. İslam dini askıya alınmış durumda. 70 yıldır verilen mücadele ve direniş kırılmak üzere. 70 yıldır muhafaza edilen dini değer, İslami inanç ve milli örf, adet ve kimlik yok edilmektedir. Doğu Türkistan halkına sen Müslüman mısın diye sorulduğunda Elhamdülillah ben Müslümanım diyemiyor. Domuz eti zorla yediriliyor. Çocuklarımız anaokulundan itibaren evlerinden alınıyorlar. İnsani ahlaktan nasibini alamayan bu Çin topluluğu, değerlerimizi çiğneyerek evlerimizde beraber kalmaktadır. Bunu 'Kardeş Aile' kapsamında yapmaktadır. Neslimizin yok olması için kürtaj, aşılama ve kısırlaştırma yapılmaktadır." Açıklamalarına yer verdi.

 

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 23:24
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Anahtar Kelimeler:
Barın KatliamıDoğu Türkistan
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