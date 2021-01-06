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Barajlarda kaç günlük su kaldı? Mansur Yavaş açıkladı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, barajlarda kalan su miktarını açıkladı. Kaç günlük sularının kaldığını da açıklayan Yavaş, su tüketimini önlemek için öneride bulundu. İşte detaylar...

06 Ocak 2021 Çarşamba 08:31
Barajlarda kaç günlük su kaldı? Mansur Yavaş açıkladı!
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Son yılların en kurak, yağışsız döneminden geçiyoruz. Durum böyle olunca da, barajlardaki su seviyesinde azalma meydana geliyor. İstanbul’un ardından Ankara’da da, su seviyesi oldukça düştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, barajlarda kalan su seviyesini açıkladı. Yavaş, barajlardaki su seviyesinin yüzde 20’ye düştüğü açıkladı ve 110 günlük suyun kaldığı belirtti. Yavaş, su kullanımını azaltmak için meclise bulunacağı öneriyi de, sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o paylaşım...

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 08:31
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Anahtar Kelimeler:
Mansur YavaşAnkara Büyükşehir BelediyesiAskiBarajlarKuraklıkSu Miktarı
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