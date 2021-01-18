Baraj doluluk oranlarındaki son durum ne?

Birkaç hafta öncesine kadar İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde yirminin altına düşmüştü. Son zamanlarda gerçekleşen kar ve yağmur yağışlarıyla beraber bu oran artışa geçti.

İSKİ'nin raporlarına göre baraj doluluk oranı dün 29.48'di. Baraj doluluk oranı bugün yüzde 30.10 olark ölçüldü.

Geçen yıl bu dönemlerdeki baraj doluluk oranı 53.09'du.

Birkaç hafta öncesine kadar kurumak üzere olan Kazandere barajı 34.41'e yükseldi. Papuçdere barajı 15.43'e yükselirken Istırancalar barjı yüzde 84.95'e yükseldi.