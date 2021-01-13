Baraj doluluk oranları yağışlardan sonra nasıl oldu, yüzde kaç?

Küresel ısınma sebebiyle ülkemizde yaşanan kuraklıktan dolayı barajların doluluk oranlarında büyük düşüş yaşandı. Öneğin İstanbul’da bulanan barajlardaki toplam su oranı son on senenin en düşük seviyesine geldi.

13 Ocak 2021 İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar?

İSKİ’nin verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranları 2020 senesinin Ocak ayında %36, Mayısıs ayında %66 oranıyla yılın en yüksek su seviyesi oldu. İstanbul’da gittikçe azalan su seviyesi en düşük %19,79 seviyesine kadar geriledi. Bu oran son on senenin en düşük oranı oldu.

13 Ocak Çarşamba günü itibariyle İstanbul’da bulunan barajlardaki su seviyesi oranı %24,66 seviyesinde ölçüldü. 2019 senesinin aynı döneminde bu oran %35.60 idi.

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13 Ocak 2021 Ankara baraj doluluk oranı ne kadar?

Yağışların azalması nedeniyle yaşanan kuraklık başkent Ankara’da da kendini gösteriyor. 13 Ocak Çarşamba günü itibariyle Ankara’da bulunan barajların doluluk oranı %20,50 seviyesinde ölçüldü.

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13 Ocak 2021 İzmir baraj doluluk oranı ne kadar?

Nüfus bakımından ülkemizin üçüncü büyük şehri olan İzmir’de bulunan barajların doluluk oranı ortalama olarak %33,6 seviyesinde ölçüldü.

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