Baraj doluluk oranları kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranındaki son durum 26 Şubat 2021 İSKİ

Uzmanlar, her gçeen gün bilinçsizce su tüketimi konusunda vatandaşı bilgilendirse de yine de etkili olamıyor. Etkili yağışların öncesinde barajlarda suyun çekildiği sinyali verilmişti. Kar ve yağmur ardından barajlarda su seviyesi yükseldi mi?

Gün Geçtikçe Doluluk Oranı Artıyor

İstatiksel verilere göre karın erimesi sonucunda her gün biraz daha doluluk oranında artış gözlemleniyor. Kuraklığın kapıda olmasıyla 19,16 seviyelerini gören İstanbullular, Ocak ve Şubat aylarındaki yağışlar sebebiyle 48,67'ye yükseldi. Barajların doluluk oranı altı ay sonra yüzde 50 yükseldi.

'nin güncel baraj doluluk oranlarına bakalım;

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ); 26 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 55,10'ye yükseldi, dedi. Su oranı Istrancalar'da yüzde 71,10; Terkos'ta yüzde 51,39; Sazlıdere'de yüzde 29,56; Alibey'de yüzde 58,82, Büyükçekmece'de yüzde 57,30; Ömerli'de yüzde 65,61; Darlık'ta yüzde 60,87; Elmalı'da yüzde 63,29; Kazandere'de yüzde 63,06 ve Pabuçdere'de yüzde 37,97 olarak kayda geçti.