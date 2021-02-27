İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Baraj doluluk oranları kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranındaki son durum 26 Şubat 2021 İSKİ

Türkiye kuraklık ile karşı karşıya kaldığı bir dönemde İstanbul barajlarının doluluk oranı son bir ay yetecek kadar vardı. Şu an baraj doluluk oranı nedir? Yağışlar barajların dolmasında etkili olmuş mudur? İstanbula yetecek kadar barajlarda su doluluk oranında değişiklik yaşanmış mıdır? Soruların cevabı haberimizde.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:13
Baraj doluluk oranları kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranındaki son durum 26 Şubat 2021 İSKİ
Takip Et:

Uzmanlar, her gçeen gün bilinçsizce su tüketimi konusunda vatandaşı bilgilendirse de yine de etkili olamıyor. Etkili yağışların öncesinde barajlarda suyun çekildiği sinyali verilmişti. Kar ve yağmur ardından barajlarda su seviyesi yükseldi mi?

Gün Geçtikçe Doluluk Oranı Artıyor

İstatiksel verilere göre karın erimesi sonucunda her gün biraz daha doluluk oranında artış gözlemleniyor. Kuraklığın kapıda olmasıyla 19,16 seviyelerini gören İstanbullular, Ocak ve Şubat aylarındaki yağışlar sebebiyle 48,67'ye yükseldi. Barajların doluluk oranı altı ay sonra yüzde 50 yükseldi. 

İSKİ'nin güncel baraj doluluk oranlarına bakalım;

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ); 26 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 55,10'ye yükseldi, dedi. Su oranı Istrancalar'da yüzde 71,10; Terkos'ta yüzde 51,39; Sazlıdere'de yüzde 29,56; Alibey'de yüzde 58,82, Büyükçekmece'de yüzde 57,30; Ömerli'de yüzde 65,61; Darlık'ta yüzde 60,87; Elmalı'da yüzde 63,29; Kazandere'de yüzde 63,06 ve Pabuçdere'de yüzde 37,97 olarak kayda geçti.



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İSKİBarajKarYağmurSuDolulukoranıIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
26 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
26 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Kahve falında yarasa görmenin anlamı nedir? Kahve falında yarasa görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında yarasa görmenin anlamı nedir? Kahve falında yarasa görmek nasıl yorumlanır?
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında eşek görmenin anlamı nedir? Kahve falında eşek görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında eşek görmenin anlamı nedir? Kahve falında eşek görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında gül görmenin anlamı nedir? Kahve falında gül görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında gül görmenin anlamı nedir? Kahve falında gül görmek nasıl yorumlanır?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?
27 Şubat 2021 Cumartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 27 Şubat 2021 Cumartesi Koronavirüs sonuçları
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kimdir, nereli yaşı kaç?
TRT1 Gönül Dağı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
26 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisinde Ağıtçı Hüseyin karakterini Erdal Cindoruk canlandırıyor
Paribu kime aittir? Firma kurucusu Yasin Oral kimdir?
EDHO yeni bölüm bugün akşam var mı yokmu? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yayınlanacak mı? 14 Nisan ATV yayın akışı
Sen Çal Kapımı Selin diziden ayrıldı mı? Bige Önal Sen Çal Kapımı dizisinden neden ayrıldı?
Saat 14:14 nedir? Saat 14:14 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Hangi bankada açık hesaplarım var? 2020 E-devlet ile banka hesapları sorgulama
İŞKUR aracılığı ile mesleğe giriş yapanların maaş ödemeleri ne kadardır? 2021
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisine katılan Ecem Özkaya kimdir? Zahide karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Keriman karakterini kim canlandırıyor? Çiğdem Aygün kimdir?
Gönül Dağı dizisi Elif (Zümre Meğreli) kimdir?
Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Nuri Gökaşan nerelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.