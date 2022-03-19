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Banyoların Vazgeçilmezleri : Çok Amaçlı Banyo Dolabı Modelleri ve Fiyatları

Banyoların vazgeçilmezi olan çok amaçlı banyo dolabı modelleri antre ve mutfaklarda da çok sık tercih edilen ürünlerden oldu. 

19 Mart 2022 Cumartesi 13:16
Banyoların Vazgeçilmezleri : Çok Amaçlı Banyo Dolabı Modelleri ve Fiyatları
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Çok amaçlı banyo dolabı modelleri, birçok kullanım alanı ve özelliğiyle son yılların yükselen mobilya trendlerinden oldu. Banyodaki fazlalıkları depolamak ya da daha düzenli bir görünüm sağlamak için tercih edilen bu dolap çeşitleriyle daha konforlu bir alanın oluşturulması mümkün oluyor. Özellikle geniş metrekareli banyolara çok hoş dekorasyon stilleri yaratan bu dolaplar, küçük banyolarda ise işlevsel bir kullanım olacağı sağlıyor. 

Banyolarda kullanılan birçok ürünün güvenle tercih edileceği uygulamalar için bu çok amaçlı ürünleri tercih edebilirsiniz. Son derece kullanışlı modelleri bulunan banyo dolapları konusunda farklı fiyatlar alarak bütçenize en uygun seçeceğe ulaşabilirsiniz. Sipariş vermek istediğiniz internet sitesinde ürünün boyutlarının yazılı olup olmadığını kontrol edin, aksi halde mekanınızı dekore etmek için bu şık ürünler büyük ya da küçük olabilir. 

Banyo Dolabında Neler Saklanabilir?

Banyo dolabında genel olarak şampuan, temizlik malzemesi ve kişisel bakım ürünleri gibi ürünler depolanır. Ancak lavabonuzda da bir dolap varsa, kişisel bakım ve temizlik ürünlerini burada saklayabilirsiniz. Aynı zamanda diş macunu, şampuan gibi ürünleri de bu kısma yerleştirebilirsiniz. 

Banyo havlusu ve tuvalet kağıdı gibi nemden uzak durması gereken bölümlerde ise çok amaçlı banyo dolapları kullanılabilir. Banyo dolabı olarak tercih edilen birçok üründe olduğu gibi nem ve ıslaklık gibi etkenlere dayanıklı malzemelerin tercih edilmesi son derece önemlidir. Lake ve benzer malzemelerin kullanıldığı dolapları, banyonun ıslaklıkla temas etmeyeceği alanlarda kullanmanız uygun olacaktır. 

Banyo Dolabı Modelleri

Ahşap, MDF ya da lake olarak kullanabileceğiniz banyo dolapları birçok amaçla tercih edilebilir. Özel olarak sipariş edeceğiniz birçok ürün olacağı gibi banyo dolabı modelleri konusunda daha özgün tasarımları da tercih edebilirsiniz. 

Son dönemde popülaritesini yitiren plastik ve mika benzeri ürünler yerine daha şık olan ahşap modelleri tercih etmeniz daha uygun olacaktır. Bilgi almak ve modelleri incelemek için online alışveriş sitelerine göz atabilirsiniz. 

Çok Amaçlı Banyo Dolabı Fiyatları

Genelde kalitesiz malzemelerden üretilen ve sökülüp yeniden takıldığında eski sağlamlığını yitiren ürünler daha ucuzdur. Geçici bir çözüm arıyorsanız bu türü ürünler işinizi görecektir. Ancak daha kaliteli ürünler söz konusunda üst sınırlarla satın alabileceğiniz birçok farklı fiyat seçeneği söz konusu olacaktır. Çok amaçlı banyo dolabı fiyatları metrakaresi 200 TL’den başlayan fiyatlarda online alışveriş sitelerinden satın alınabilir. 

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