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Banu Parlak öldürüldü mü? Banu Parlak kim ?

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündem olan ünlü internet fenomeni Banu Parlak'ın hayatta olup olmadığı merak ediliyor. Yapılan paylaşımda bir saldırı sonucu hayatını kaybettiği yazan Banu Parlak için herkes Parlak'ın ailesinden bir cevap bekliyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

01 Aralık 2021 Çarşamba 09:28
Banu Parlak öldürüldü mü? Banu Parlak kim ?
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İntenet fenomeni Banu Parlak'ın şüpheli bir şekilde ortadan kaybolması herkesi merak içinde bıraktı. Takipçileri Banu Parlak'ın hayatını kaybettiğinden şüpheleniyor. İnstagram hesabından yapılan en son paylaşımında Banu Parlak'a yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Bunu gören sevenleri şok geçirdi. 

Banu Parlak'dan bir daha haber alamayan takipçileri öldürülüp öldürülmediği konusunda ikilemde olurken sevenleri ünlü fenomenin ailesinden bir haber bekliyor. İntenette gündem olan konuyla alakalı henüz Banu Parlak'ın ailesinden bir cevap gelmediği ifade ediliyor. 

Peki Banu Parlak kimdir, nereli, kaç yaşında? Banu Parlak, 1987 yılında Kastamonu'da doğdu. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Parlak kısa sürede birçok takipçiye ulaştı. 2016 yılında Narin Yarim adıyla bir single çıkararak top listesine girmeye hak kazandı. 2017 yılında ise Okan Öztürk ile dünya evine giren ünlü intenet fenomeni, bir kız çocuğu sahibi oldu. Kısa bir süre sonra eşinden boşanan Parlak, güzellik merkezi açarak kendi işini yapmaya başlamıştı.

Sevenleri Banu Parlak'ı öldü mü yoksa yaşıyor mu konusunda merak içindeler ve Parlak'ın ailesinden gelecek haberi bekliyorlar.   


Son Güncelleme: 01.12.2021 09:28
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