İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...
E-ticaret siteleri, yeni düzenleme için takibe alındı!
Son Dakika
E-ticaret siteleri, yeni düzenleme için...

Bant şefi maaşı ne kadar?

Bant şefi maaşı ne kadar? 2021 yılı bant şefi maaşının ne kadar olduğu iş arayışında olanların gündemini meşgul ediyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

01 Aralık 2021 Çarşamba 05:23
Bant şefi maaşı ne kadar?
Takip Et:

Tekstil ürünlerinin bant üzerindeki imalatından sorumlu olan bant şefi, iş arayışında olan kişilerin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. İş kariyerini bu meslek üzerinden devam ettirmek isteyen vatandaşlar bant şefinin 2021 yılında aylık ne kadar maaş aldığını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalar yapıyor. Peki bant şefi maaşı ne kadar?

Bant Şefi Maaşı Ne Kadar?

Başvuruda bulunmak için herhangi bir eğitim seviyesinde olunması gerekmeyen bant şefinin iş ilanları genellikle İŞKUR’un intenet sitesinden yayınlanıyor. Türkiye’de bant şefi olarak çalışan bir birey ortalama 3.100 TL’lik bir maaş alıyor. Bant şefinin almış olduğuı en düşük maaş 2.826 TL, en yüksek maaş ise 3.850 TL’dir.

Bant şefi ihtiyacında olan bir çok şirket zaman zaman kişinin donanımına göre maaşı da yüksek tutabiliyor. Bu nedenle bu alanda görev almak isteyen kişilerin kendilerini geliştirmeleri onların yararına olacaktır. 


Son Güncelleme: 01.12.2021 05:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bant şefiBant şefi Maaşı Ne KadarIşkur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Makine ile Tel Çekme İşçisi maaşı ne kadar? Tel Çekme İşçisi ne iş yapar ?
Makine ile Tel Çekme İşçisi maaşı ne kadar? Tel Çekme İşçisi ne iş yapar ?
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim ne iş yapmaktadır? Aldıkları en yüksek ve düşük maaşlar
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim ne iş yapmaktadır? Aldıkları en yüksek ve düşük maaşlar
Kumlama Makinesi Operatörü ne iş yapar? Kumlama Makinesi Operatörü ne kadar maaş almaktadır?
Kumlama Makinesi Operatörü ne iş yapar? Kumlama Makinesi Operatörü ne kadar maaş almaktadır?
Kebap Ustası ne kadar maaş alıyor? Kebap Ustalarının aldığı maaş belli oldu
Kebap Ustası ne kadar maaş alıyor? Kebap Ustalarının aldığı maaş belli oldu
Soğuk Mezeci ne kadar maaş kazanır? Soğuk Mezecinin görevleri nelerdir?
Soğuk Mezeci ne kadar maaş kazanır? Soğuk Mezecinin görevleri nelerdir?
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı maaşı ne kadardır? En yüksek, en düşük maaşlar ve iş ilanları
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı maaşı ne kadardır? En yüksek, en düşük maaşlar ve iş ilanları

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Bant şefi maaşı ne kadar?
Makine ile Tel Çekme İşçisi maaşı ne kadar? Tel Çekme İşçisi ne iş yapar ?
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim ne iş yapmaktadır? Aldıkları en yüksek ve düşük maaşlar
Kumlama Makinesi Operatörü ne iş yapar? Kumlama Makinesi Operatörü ne kadar maaş almaktadır?
Kebap Ustası ne kadar maaş alıyor? Kebap Ustalarının aldığı maaş belli oldu
Soğuk Mezeci ne kadar maaş kazanır? Soğuk Mezecinin görevleri nelerdir?
1 Aralık 2021 Çarşamba itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
2021 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
Nazar nedir? Nazardan kurtulmak için neler yapılır?
Rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir? Rüyada eski sevgiliyle konuştuğunu, barıştığını görmek neye yorumlanır ?
Ortaokulda kaç ders var hangi dersler var? Ortaokul seçmeli dersler hangileri?
Yüzme eğitmeni ne kadar maaş almaktadır? Yüzme eğitmeni iş ilanlarına nereden ulaşılır?
2021 çalışan anneye bakıcı desteği 300 Euro oldu! Çalışan anne bakıcı desteği nedir, nasıl başvurulur?
Kanal 7'nin Hint dizisi Baş Tacım'ın oyuncuları kimler?
İŞKUR TYP nedir? Başvuru şartları nelerdir?
The Blue Lagoon (Mavi Göl) Filmi Hakkında Merak Edilenler
Acapulco dizi ile lgili merak edilenler
Kazara Aşk dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kim, konusu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.