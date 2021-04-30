Bankaya gitmek için izin almak gerekiyor mu?

Koronavirüs vaka sayılarında düşüşün gerçekleşmemesi, tam kapanma döneminin başlamasına sebep oldu. Tam kapanmayla birlikte birçok yasak vatandaşa uygulanırken, bazı durumlarda vatandaşların sokağa çıkması yasak olmayacak. Bu durumlardan bir tanesi de bankaya gitmek. Vatandaşların gün içinde sıkça gittiği bankalar, tam kapanma döneminde de hizmet vermeye devam edecek.

Tam kapanma döneminde bankalar açık mı?

Yayımlanan genelgeyle birlikte tam kapanma döneminde bankalar açık olacağını duyuruldu. Saat 10:00 ile 16:00 arasında açık olacak bankalar, sınırlı personel ile müşterilere hizmet vermeye devam edecek.

Personel sayısının azaltılacağı bu dönemde, asgari personel sayısı toplam personel sayısının %50’sini geçmeyecek şekilde olacak.

Bankaya gitmek için izin gerekiyor mu?

Vatandaşlar kendilerine en yakın bankaya, araç kullanmadan giderek işlemlerini yapabilecekler. Bunun için herhangi bir izne gerek duyulmuyor.