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Bankaların iPhone 12 kredisi taksit sayısı ve faiz Oranı

İphone 12 almak isteyen ancak yeteri kadar nakit parası bulunmayan vatandaşlara İphone 12 kredisi imkanı sunuluyor. İphone 12 sahibi olmak isteyenlerin bu yola başvuracağı kesin gözüyle bakılırken verilen krediye ne kadar faiz uygulanacağı da merak konusu oldu.

23 Ekim 2020 Cuma 18:08
Bankaların iPhone 12 kredisi taksit sayısı ve faiz Oranı
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iPhone 12 kredisi: krediye başvurarak iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 pro ve iPhone 12 pro max akıllı telefon satın almak isteyenler, faiz oranları ve taksit sayısı gibi detayları bilmek istiyor. İşte iPhone 12 kredisi ile ilgili detaylar:

Fibabanka, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA başta olmak üzere alışveriş kredisi paketleri sunan tüm bankalar, iPhone 12 kredisi sağlamak için Hepsiburada, N11, Gittigidiyor, Teknosa, Media Markt, Vatan Bilgisayar vb. Mağazalarla anlaşmalar yaptı.

iPhone 12 Kredisi Taksit Sayısı ve Faiz Oranı

Yasal taksit düzenlemelerine göre iPhone 12'yi üç taksitle satın alabilirsiniz. Mağaza ile banka arasındaki anlaşmaya göre faiz oranı değişiklik gösterecektir.


Bankanın iPhone 12 kredilerine uyguladığı faiz oranı, taksit sayısı ve toplam geri ödeme bilgileri şu şekilde:

Denizbank iPhone 12 kredisi: Denizbank'tan 15.000 liraya kadar faizsiz alışveriş kredisi kullanabilirsiniz.

Akbank iPhone 12 kredisi: Akbank, anlaşmalı mağazalardan iPhone 12 satın alırken 3 taksitle faizsiz kredi sağlıyor.

Ayrıca Fibabanka N11 alışveriş kredisiyle 15.000 liraya kadar faizsiz satın alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 23.10.2020 18:08
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Anahtar Kelimeler:
Iphone 12KrediFaiz
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