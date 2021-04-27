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Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 26 Nisan 2021 çalışma saatleri

Yasaklardan dolayı kısa çalışmaya geçen bankaların kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Bankalarda işi olan vatandaşlarımız bankaların kaça kadar açık olduğunu, kaçta açıldığını araştırıyor.

27 Nisan 2021 Salı 06:27
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 26 Nisan 2021 çalışma saatleri
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Koronavirüs tedbirlerinden dolayı bütün bankalar esnek çalışma koşullarına geçti. Bundan dolayı bankalarda çalışma saatlerinde değişiklikler oldu. Bankada işi olan vatandaşlarımız bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. Yasaklardan dolayı kısa çalışmaya geçen bankaların kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Bankalarda işi olan vatandaşlarımız bankaların kaça kadar açık olduğunu, kaçta açıldığını araştırıyor.

Garanti Bankası, Denizbank, Akbank, Finansbank, HSBC, Yapı Kredi Bankası, TEB, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi bankaların çalışma saatleri vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor.

Bankalar Hangi Saatlerde Çalışıyor?

Bankaların çalışma saatleri bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Genel olarak tüm banka şubeleri sabah 09:00’da açılırken akşam 17:00’a kadar hizmet vermektedir. Ayrıca öğlen 12:30 ile 13:30 arasında öğle tatili veriyorlar. Öyle tatilinde bankaya giderseniz işinizi yapamazlar.

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri, Açılış Kapanış Saatleri

Ziraat Bankası ülkemizde hizmet veren en büyük bankalardan birisidir. Koronavirüs tedbirleri amacıyla Ziraat Bankası çalışma saatlerinde değişiklik olmuştur. Bu kapsamda toplum sağlığını korumak adına 8 Aralık 2020 tarihinden sonra tüm Ziraat Bankası şubeleri hafta içi sabah 09:00’da açılırken akşam 16:00’da kapanacak. Bankanın öğlen tatili saatleri ise 12:30 ile 13:30 saatleri arasında olacak.

Akbank Çalışma Saatleri, Açılış Kapanış Saatleri

Akbank ülkemizde hizmet veren en büyük bankalardan birisidir. Koronavirüs tedbirleri amacıyla Akbank çalışma saatlerinde değişiklik olmuştur. Bu kapsamda toplum sağlığını korumak adına 11 Ocak 2021 tarihinden sonra tüm Akbank şubeleri hafta içi sabah 09:00’da açılırken akşam 17:00’da kapanacak. Bankanın öğlen tatili saatleri ise 12:30 ile 13:30 saatleri arasında olacak.

Denizbank Çalışma Saatleri, Açılış Kapanış Saatleri

Denizbank ülkemizde hizmet veren en büyük bankalardan birisidir. Koronavirüs tedbirleri amacıyla Denizbank çalışma saatlerinde değişiklik olmuştur. Bu kapsamda toplum sağlığını korumak adına 14 Ocak 2021 tarihinden sonra tüm Denizbank şubeleri hafta içi sabah 09:00’da açılırken akşam 17:00’da kapanacak. Bankanın öğlen tatili saatleri ise 12:30 ile 13:30 saatleri arasında olacak.

Türkiye İş Bankası Çalışma Saatleri, Açılış Kapanış Saatleri

Türkiye İş Bankası ülkemizde hizmet veren en büyük bankalardan birisidir. Koronavirüs tedbirleri amacıyla Türkiye İş Bankası çalışma saatlerinde değişiklik olmuştur. Bu kapsamda toplum sağlığını korumak adına 18 Ocak 2021 tarihinden sonra tüm Türkiye İş Bankası şubeleri hafta içi sabah 09:00’da açılırken akşam 17:00’da kapanacak. Bankanın öğlen tatili saatleri ise 12:30 ile 13:30 saatleri arasında olacak.

Halkbank Çalışma Saatleri, Açılış Kapanış Saatleri

Halkbank ülkemizde hizmet veren en büyük bankalardan birisidir. Koronavirüs tedbirleri amacıyla Halkbank çalışma saatlerinde değişiklik olmuştur. Bu kapsamda toplum sağlığını korumak adına 8 Aralık 2020 tarihinden sonra tüm Halkbank şubeleri hafta içi sabah 09:00’da açılırken akşam 16:00’da kapanacak. Bankanın öğlen tatili saatleri ise 12:30 ile 13:30 saatleri arasında olacak.

Garanti BBVA Çalışma Saatleri, Açılış Kapanış Saatleri

Garanti BBVA ülkemizde hizmet veren en büyük bankalardan birisidir. Koronavirüs tedbirleri amacıyla Garanti BBVA çalışma saatlerinde değişiklik olmuştur. Bu kapsamda toplum sağlığını korumak adına 11 Ocak 2021 tarihinden sonra tüm Garanti BBVA şubeleri hafta içi sabah 09:00’da açılırken akşam 17:00’da kapanacak. Bankanın öğlen tatili saatleri ise 12:30 ile 13:30 saatleri arasında olacak.

Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri, Açılış Kapanış Saatleri

Yapı Kredi Bankası ülkemizde hizmet veren en büyük bankalardan birisidir. Koronavirüs tedbirleri amacıyla Yapı Kredi Bankası çalışma saatlerinde değişiklik olmuştur. Bu kapsamda toplum sağlığını korumak adına 12 Ocak 2021 tarihinden sonra tüm Yapı Kredi Bankası şubeleri hafta içi sabah 09:00’da açılırken akşam 17:00’da kapanacak. Bankanın öğlen tatili saatleri ise 12:30 ile 13:30 saatleri arasında olacak.

QNB Finansbank Çalışma Saatleri, Açılış Kapanış Saatleri

QNB Finansbank ülkemizde hizmet veren en büyük bankalardan birisidir. Koronavirüs tedbirleri amacıyla QNB Finansbank çalışma saatlerinde değişiklik olmuştur. Bu kapsamda toplum sağlığını korumak adına 18 Ocak 2021 tarihinden sonra tüm QNB Finansbank şubeleri hafta içi sabah 09:00’da açılırken akşam 17:00’da kapanacak. Bankanın öğlen tatili saatleri ise 12:30 ile 13:30 saatleri arasında olacak.

HSBC Çalışma Saatleri, Açılış Kapanış Saatleri

HSBC ülkemizde hizmet veren en büyük bankalardan birisidir. Koronavirüs tedbirleri amacıyla HSBC çalışma saatlerinde değişiklik olmuştur. Bu kapsamda toplum sağlığını korumak adına 18 Ocak 2021 tarihinden sonra tüm HSBC şubeleri hafta içi sabah 09:00’da açılırken akşam 17:00’da kapanacak. Bankanın öğlen tatili saatleri ise 12:30 ile 13:30 saatleri arasında olacak.

TEB Çalışma Saatleri, Açılış Kapanış Saatleri

TEB ülkemizde hizmet veren en büyük bankalardan birisidir. Koronavirüs tedbirleri amacıyla TEB çalışma saatlerinde değişiklik olmuştur. Bu kapsamda toplum sağlığını korumak adına 3 Aralık 2020 tarihinden sonra tüm TEB şubeleri hafta içi sabah 10:00’da açılırken akşam 16:00’da kapanacak. Bankanın öğlen tatili saatleri ise 12:30 ile 13:30 saatleri arasında olacak.

Vakıfbank Çalışma Saatleri, Açılış Kapanış Saatleri

Vakıfbank ülkemizde hizmet veren en büyük bankalardan birisidir. Koronavirüs tedbirleri amacıyla Vakıfbank çalışma saatlerinde değişiklik olmuştur. Bu kapsamda toplum sağlığını korumak adına 8 Aralık 2020 tarihinden sonra tüm Vakıfbank şubeleri hafta içi sabah 09:00’da açılırken akşam 16:00’da kapanacak. Bankanın öğlen tatili saatleri ise 12:30 ile 13:30 saatleri arasında olacak.

ING Bank Çalışma Saatleri, Açılış Kapanış Saatleri

ING Bank ülkemizde hizmet veren en büyük bankalardan birisidir. Koronavirüs tedbirleri amacıyla ING Bank çalışma saatlerinde değişiklik olmuştur. Bu kapsamda toplum sağlığını korumak adına 12 Ocak 2021 tarihinden sonra tüm ING Bank şubeleri hafta içi sabah 10:00’da açılırken akşam 17:00’da kapanacak. Bankanın öğlen tatili saatleri ise 12:30 ile 13:30 saatleri arasında olacak.




Son Güncelleme: 27.04.2021 06:27
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Anahtar Kelimeler:
BankaAçılış Saatleri
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