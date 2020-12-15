Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yeni banka çalışma saatleri

Koronavirüsünden sonra ülke genelinde kısıtlamalar yapıldı. Kısıtlamalarla beraber bankalar mesai saatlerini değiştirdi. Her banka mesailerini değiştirmez iken bazı bankalar kısıtlamalarla birlikte çalışma saatlerini kısıtlamalara göre ayarladı.

Bankalar, mesai saatlerinin değişmelerini intenet sitesinden ve mesaj olarak kişilere ilettiler. Mesai saatlerini değiştiren bankalardan biri olan Garanti bankası, intenet sitesinden müşterilere bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmeye göre banka, yeni mesai saatlerine 2 Aralık tarihinde geçecek. Banka, 10:-12.30 ile 13:00-16:00 saatleri arasında çalışacak.

İntenet sitesinden duyuru yapan bir başka banka ise İş bankasıdır. İntenet siteleri üzerinden müşterilerine bilgilendirme yapan banka, “Değerli müşterilerimiz, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir” açıklamasını bulundu.

Aynı zamanda İş bankası, müşterilerine evde hizmet seçeneği sundu. Resmi sitesindeki açıklamasına göre; müşteriler, İşcep, Maximum Mobil ve İntenet Şube gibi platformlarda bankacılık işlerini halledebilecekler.

QNB Finansbank ise kısıtlamalardan dolayı değiştirilen mesai saatleri hakkında bilgiyi müşterilerine sundu. Banka, yaptığı açıklamada yeni mesai saatlerine 2 Aralıkta geçeceğini duyurdu. Müşterilerine 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet edecek.

Mesai saatlerini değiştiren bankalardan biri olan AKBANK, konuyla ilgili açıklamasını resmi sitesinden gerçekleştirdi. Açıklamada, müşterilerini ve çalışanlarının sağlıklarını korumak amacıyla 2 Aralıktan sonra mesai saatlerini değiştireceğini duyurdu. Banka, 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatlerinde hizmet sunacak.

Konuyla ilgili resmi siteden açıklama yapan Yapı Kredi bankası, "Yapı Kredi olarak küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte. Bu süreçte önceliğimiz sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca alınan önlemlere ek pek çok koruyucu önlem ve kararı uygulamaya aldık” ifadelerini kullandı. 2 Aralık günü mesai saatlerini değiştirecek olan banka, 10:00-12:30 ve 13:00-16:00 saatlerinde hizmet verecek.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank da resmi intenet sitesinde yaptığı değişiklikle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada "Tüm dünyada etkili olan Koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili süreci çok yakından takip ediyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde, 14 bine yakın çalışanımızla faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda toplum sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumlara karşı gerekli önlemleri alıyoruz." ifadesi yer aldı. Buna göre 2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tüm şubelerinde saat 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

HSBC bankası da mesai saatlerini değiştiren bankalardan biri. Resmi siteden açıklama yapan banka, koronavirüs salgınından dolayı önlemleri arttırmak istediklerini belirtti. 3 Aralık Perşembe günü yeni mesai saatlerine geçecek olan banka, 10:00-12:30 ve 13:00-16:00 saatlerinde müşterilerine hizmet verecek. Banka aynı zamanda, müşterilerine mobil şubelerini her zaman kullanabileceklerini dile getirdi.

TEB bankası da koronavirüs vakalarının artmasından dolayı mesai saatlerini değiştirmek zorunda kaldı. 3 Aralık 2020 tarihinde yeni saatlerinde hizmet vermeyi bekleyen banka, hafta içi her gün 10:00-12:30 ile 12:30-16:00 saatlerinde müşterilerinin karşısına çıkacak. Banka aynı zamanda müşterilerine bankacılık işlemlerini hızlıca ve güvenli bir şekilde halletmeleri için mobil bankacılık uygulamasını önerdi.

Müşterilerinin daha sağlıklı ve korunaklı bir şekilde işlemlerini halledebilmeleri için mesai saatlerini değiştiren ING Bank, açıklamayı intenet sitesinden yaptı. Bilgilendirmede, koronavirüsün etkilerini azaltmak için geçici bir süreyle saatlerini değiştirdiği ifadeleri yer aldı. Banka, geçici bir süreyle hafta içi her gün 10:00-12:30 saati ile 13:30- 16:00 saati arasında müşterilerine hizmet edecektir.

Halkbank bankası ise koronavirüsten dolayı saatlerini değiştirmek zorunda kalan bankalardan biri. Mesai saatlerinin değiştiğini Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Banka, müşterilerine tüm Halkbank şubelerinin 8 Aralık 2020 tarihinde yeni saatlerinde hizmet vereceğini açıkladı. Bankanın yeni saatleri ise 09:00-12:30 ile 13:30-16:00 oldu. banka açıklamasında müşterilerinin banka işlemlerini daha kolay halledebilmeleri için Halkbank mobil uygulamasını önerdi.

Devlet bankası olan Ziraat bankası, vaka sayısının etkisinden dolayı müşterilerinin sorun yaşamaması için mesai saatlerini değiştirdi. Banka açıklamayı Twitter üzerinden yaptı. 8 Aralık 2020 tarihinde yeni mesai saatlerine geçecek olan banka, 09:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan bir başka bankada, Vakifbank bankası oldu. koronavirüs tedbirlerinden dolayı mesai saatlerini değiştireceğini açıklamasında belirtti. Banka mesai saatlerini 09:30-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değiştirdi. Banka aynı zamanda açıklamasında, müşterilerinin daha kolay işlerini halledebilmeleri için intenet şubelerini önerdi. Banka ATM ve mobil uygulamalardan 7/24 saat hizmet sunacak.

Covid-19 vakalarının artmasından dolayı değiştirilen mesai saatlerinin her an güncellenebileceği söyledi. Müşterilerin eksik bilgi almaması için bankaların resmi sitelerine bakmaları önem arz etmektedir.