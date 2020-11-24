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Bankalar saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Bankaların yeni çalışma saatleri

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalar sonrasında bazı bankalar çalışma saatlerinde kısalmaya gitmişti. Pek çok vatandaş ise bankaların yeni çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Bankalar saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? sorusu en merak edilen sorular arasında yerini aldı.

24 Kasım 2020 Salı 13:26
Bankalar saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Bankaların yeni çalışma saatleri
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Bazı sitelerde yer alan haberlere göre bankaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidiliyor. Banka banka yeni çalışma saatleri ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yapılan açıklamalarda tüm bankaların çalışma saatlerinin kısaldığı görülürken yeni çalışma saatleri merakla araştırılıyor.

Garanti Bankası


Garanti Bankası 16 Kasımdan itibaren İstanbul’da geçerli olmak üzere; 10-00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışacak.

İş Bankası             

İş Bankası ise İstanbul’da çalışma saatlerinin; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 olarak değiştirildiği açıklandı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, Akbank

Devlet ve özel bankalar pandemi sürecinde çalışan ve müşteri sağlığı nedeni ile çalışma saatlerinde değişikliğe gitse de bazı bankalar çalışma saatlerinin aynı kalacağını açıkladı. Çalışma saatleri 09.00 – 12.30 ile 13.30 – 17.00 arası olacağını açıklayan bankalar ise Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB ve Akbank oldu.

 



Son Güncelleme: 24.11.2020 13:26
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Anahtar Kelimeler:
BankaçalışmaSaatleriYeni Düzenleme
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