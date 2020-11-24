Bankalar saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Bankaların yeni çalışma saatleri

Bazı sitelerde yer alan haberlere göre bankaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidiliyor. Banka banka yeni çalışma saatleri ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yapılan açıklamalarda tüm bankaların çalışma saatlerinin kısaldığı görülürken yeni çalışma saatleri merakla araştırılıyor.

Garanti Bankası

İş Bankası

Garanti Bankası 16 Kasımdan itibaren İstanbul’da geçerli olmak üzere; 10-00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışacak.

İş Bankası ise İstanbul’da çalışma saatlerinin; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 olarak değiştirildiği açıklandı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, Akbank

Devlet ve özel bankalar pandemi sürecinde çalışan ve müşteri sağlığı nedeni ile çalışma saatlerinde değişikliğe gitse de bazı bankalar çalışma saatlerinin aynı kalacağını açıkladı. Çalışma saatleri 09.00 – 12.30 ile 13.30 – 17.00 arası olacağını açıklayan bankalar ise Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB ve Akbank oldu.